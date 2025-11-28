Το μπάσκετ στις ΗΠΑ θρηνεί τον χαμό του Ίθαν Ντίετς, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από αγκωνιά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αναμέτρησης. Το χτύπημα αποδείχθηκε θανατηφόρο και ο νεαρός αθλητής, μόλις 20 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ώρες αργότερα.
Ο Ντίετς είχε προλάβει να φορέσει οκτώ φορές τη φανέλα του Κόνορς Στέιτ τη φετινή σεζόν, μετρώντας 11 πόντους κατά μέσο όρο και δείχνοντας ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία για την εξέλιξή του.
Το κολέγιο εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για τον άδικο χαμό του παίκτη, ενώ παράλληλα έστειλε συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συμπαίκτες του.
We are saddened by the passing of Cowboys Forward Ethan Dietz. You will always be in our hearts and will never be forgotten.
We ask that you please keep the Dietz Family, 2025-2026 Cowboys, Coaches and Support Staff in your prayers as we navigate this difficult time. pic.twitter.com/KiZ91e4ozd
— Connors State Men’s Basketball (@CSCMBB) November 25, 2025