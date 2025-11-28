Το μπάσκετ στις ΗΠΑ θρηνεί τον χαμό του Ίθαν Ντίετς, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά από αγκωνιά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αναμέτρησης. Το χτύπημα αποδείχθηκε θανατηφόρο και ο νεαρός αθλητής, μόλις 20 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ώρες αργότερα.

Ο Ντίετς είχε προλάβει να φορέσει οκτώ φορές τη φανέλα του Κόνορς Στέιτ τη φετινή σεζόν, μετρώντας 11 πόντους κατά μέσο όρο και δείχνοντας ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία για την εξέλιξή του.

Το κολέγιο εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για τον άδικο χαμό του παίκτη, ενώ παράλληλα έστειλε συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους συμπαίκτες του.