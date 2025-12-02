Η FIFA σκέφτεται να προχωρήσει σε σημαντικές τροποποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας του VAR, με στόχο να περιορίσει τα διαιτητικά λάθη σε κρίσιμες φάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζονται δύο αλλαγές που μέχρι σήμερα δεν βρίσκονταν μέσα στις αρμοδιότητες του video assistant referee.

Η πρώτη αφορά τους ελέγχους στα κόρνερ

Υπάρχει προβληματισμός στους ανθρώπους της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που θεωρούν πως ένα λανθασμένο κόρνερ μπορεί να επηρεάσει άμεσα μια φάση, οδηγώντας σε γκολ ή ακόμα και σε καταλογισμό πέναλτι.

Η FIFA σκέφτεται να επιτρέψει στο VAR να επεμβαίνει ώστε να επιβεβαιώνει ότι η αρχική απόφαση ήταν σωστή.

Η δεύτερη αλλαγή σχετίζεται με τις δεύτερες κίτρινες κάρτες

Το θέμα άνοιξε ξανά μετά το πρόσφατο ματς του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα, όταν ο Έσε αποβλήθηκε άδικα από τον Σνάιντερ.

Το συγκεκριμένο λάθος προκάλεσε αντίδραση και οδήγησε στην εισήγηση της UEFA προς το IFAB ώστε να επιτραπεί η αξιολόγηση δεύτερης κίτρινης μέσω VAR.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένονται αποφάσεις το επόμενο διάστημα, με την προοπτική οι νέοι κανόνες να αλλάξουν τον τρόπο που παίζεται και «διαβάζεται» το παιχνίδι στο υψηλό επίπεδο.