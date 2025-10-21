Απίστευτα πράγματα στο «Μονζουίκ», με τον Ελβετό διαιτητή, Ούρς Σνάιντερ, με αδιανόητες αποφάσεις στο δεύτερο ημίχρονο να ορίζει τη μοίρα του παιχνιδιού.

Ο Ολυμπιακός με γκολ πέναλτι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 54’ μείωσε σε 2-1 και έδειχνε ικανός να κοιτάξει στα μάτια την πανίσχυρη Μπαρτσελόνα, αλλά ο Ελβετός ρέφερι στο 57’ με το «έτσι θέλω» απέβαλε τον Έσε και άφησε με δέκα παίκτες τους Πειραιώτες.

Σαν να μην έφτανε η αποβολή, ο Ούρς Σνάιντερ στο 67’ έδωσε ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ της Μπαρτσελόνα, σε μια φάση που φαίνεται ξεκάθαρα ο Τζολάκης να έχει τραβηχτεί, με τον Ράσφορντ να βουτάει μπροστά από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.

Ο Γιαμάλ έκανε το 3-1 και ακολούθησε ολική επικράτηση της Μπαρτσελόνα, που έφτασε στο 6-1 και πήρε τη νίκη, στο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Μια τραγική διαιτησία από τον Ούρς Σνάιντερ, που όρισε την μοίρα του αγώνα, με μια ανύπαρκτη αποβολή και ένα μαϊμού πέναλτι, με τον Ελβετό να αφήνει τον Ολυμπιακό στο 57’ με δέκα και στο 68’ έκανε στην Μπαρτσελόνα δώρο το 3-1.

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Χσσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρέταξε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Κοστίνια, Πιρόλα, Ρέτσο και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε και Γκαρθία ήταν στα χαφ, με τους Ποντένσε, Τσικίνιο και Ζέλσον πίσω από τον Ελ Κααμπί. Ο Χάνσι Φλικ από την άλλη, ξεκίνησε την Μπαρτσελόνα με την εξής 11άδα: Σέζνι, Κουντέ, Κουμπαρσί, Γκαρσία, Μπαλντέ, Κασαδό, Πέδρι, Γιαμάλ, Φερνάντες, Λόπες και Ράσφορντ.

Ευκαιρίες με Ποντένσε και Γκαρθία, δύο γκολ ο Λόπες

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της αναμέτρησης έφτασε μια… ανάσα από το γκολ, με τον Ντάνιελ Ποντένσε. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός των Πειραιωτών απέφυγε τον αντίπαλό του και σούταρε δυνατά έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά ο Σέζνι έπεσε στη γωνία του απέκρουσε σε κόρνερ.

Στο 5ο λεπτό η Μπαρτσελόνα απείλησε με τον Ράσφορντ. Ο Μπαλντέ μπήκε στην περιοχή του Ολυμπιακού από αριστερά, έκανε το γύρισμα στον συμπαίκτη του, αυτός προσπάθησε να σουτάρει, αλλά βρήκε την μπάλα με το γόνατο και την έστειλε άουτ.

Δύο λεπτά αργότερα (7’) οι Μπλαουγκράνα άνοιξαν το σκορ με τον Φερμίν Λόπες. Οι γηπεδούχοι βγήκαν ταχύτατα στην κόντρα, ο Φερμίν Λόπες άνοιξε δεξιά στον Γιαμάλ, ο Τζολάκης έπεσε και με αυτοθυσία έκοψε τον σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, αλλά η μπάλα έφτασε και πάλι στον Φερμίν Λόπες, ο οποίος με σουτ από κοντά έκανε το 1-0.

Στο 11’ ο Ράσφορντ εκτέλεσε απευθείας το φάουλ που είχαν κερδίσει οι γηπεδούχοι από αριστερά, η μπάλα πέρασε ανάμεσα από το τείχος, αλλά κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων του Τζολάκη.

Στο 20’ ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στην ισοφάριση, με τον Ντάνι Γκαρθία. Ο Ισπανός μέσος έκανε το φαλτσαριστό σουτ, η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό της Μπαρτσελόνα και άλλαξε πορεία, αλλά πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Σέζνι.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση μισής ώρας, οι Ερυθρόλευκοι είχαν μια ακόμα τελική, αυτή τη φορά με τον Πιρόλα. Ο Τσικίνιο εκτέλεσε το φάουλ που είχαν κερδίσει οι Ερυθρόλευκοι από δεξιά, ο Ιταλός τεχνικός πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ.

Στο 31’ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναγκάστηκε να κάνει την πρώτη του αλλαγή στην αναμέτρηση, καθώς τραυματίστηκε ο Τσικίνιο. Ο Βάσκος προπονητής των Πειραιωτών έβγαλε τον Πορτογάλο μέσο και έριξε στο παιχνίδι τον Ντιόγκο Νασιμέντο.

Οι Πειραιώτες έχασαν ευκαιρίες με τους Γκαρθία και Πιρόλα για να φέρουν το ματς στα ίσια και στο 39’ η Μπαρτσελόνα έκανε το 2-0 και πάλι με τον Φερμίν Λόπες.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν και έκλεψαν, μετά από λάθος πάσα του Κοστίνια, ο Φερνάντες έδωσε στον Φερμίν Λόπες, αυτός απέφυγε τον Πιρόλα και με σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 2-0, που ήταν και το σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Αλλαγές και γκολ με Ελ Κααμπί

Πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Μεντιλίμπαρ έκανε δεύτερη αλλαγή, με τον Μουζακίτη να παίρνει τη θέση του Ζέλσον Μαρτίνς. Στο 48’ η Μπαρτσελόνα απείλησε με γυριστή κεφαλιά του Φερμίν Λόπες, αλλά ο Τζολάκης έπεσε στη γωνία του και απέκρουσε σε κόρνερ.

Δύο λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός σκόραρε με κεφαλιά του Ελ Κααμπί, μετά από σέντρα του Ποντένσε από δεξιά, αλλά μετά την εξέταση της φάσης στο VAR το γκολ του Μαροκινού επιθετικού ακυρώθηκε και δόθηκε πέναλτι υπέρ των Πειραιωτών για χέρι του Έρικ Γκαρσία. Ο Ελ Κααμπί εκτέλεσε εύστοχα και μείωσε σε 2-1 για τους Ερυθρόλευκους.

Αδιανόητη αποβολή του Έσε

Στο 57’ ο Ελβετός διαιτητής, Σνάιντερ, απέβαλε τον Σαντιάγκο Έσε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, για μαρκάρισμα στον Κασάδο. Μια αδιανόητη απόφαση, καθώς δεν υπήρξε ριψοκίνδυνο παίξιμο με το χέρι, ενώ είχε προηγηθεί και φάουλ υπέρ του Αργεντινού. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη φάση δεν μπορούσε να παρέμβει ο VAR, καθώς ήταν δεύτερη κίτρινη κάρτα και όχι απευθείας κόκκινη. Η αποβολή του Έσε άλλαξε τα δεδομένα του παιχνιδιού, με τους Ερυθρόλευκους να μένουν με 10 παίκτες και τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται το αριθμητικό τους πλεονέκτημα.

Στο 67’ ο διαιτητής, μετά τη χρήση του VAR, έδωσε πέναλτι υπέρ της Μπαρτσελόνα σε μαρκάρισμα του Τζολάκη πάνω στον Ράσφορντ, με την απόφαση του Ελβετού ρέφερι να προκαλεί εκνευρισμό στον Μεντιλίμπαρ και στους παίκτες του, καθώς ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού όπως φαίνεται από το ριπλέι έχει τραβηχτεί.

Ο Γιαμάλ εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 3-1. Επτά λεπτά αργότερα (74’) ο Ράσφορντ βρέθηκε μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού και με σουτ μετά από γύρισμα του Μπαλντέ από αριστερά έκανε το 4-1 για την ομάδα του Χάνσι Φλικ. Στο 77’ ο Φερμίν Λόπες με πλασέ από κοντά ολοκλήρωσε το χατ-τρικ για το 5-1 και στο 79’ ο Ράσφορντ με σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής διαμόρφωσε το τελικό 6-1.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η τραγική διαιτησία του Ελβετού, μετά το 2-1 του Ολυμπιακού. Απέβαλε τον Έσε και έκανε δώρο το 3-1 με ανύπαρκτο πέναλτι.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η αδιανόητη κόκκινη στον Έσε στο 57’. Ο Ολυμπιακός είχε μειώσει σε 2-1 και έδειχνε ικανός να διεκδικήσει τις πιθανότητές του στο «Μονζουίκ», αλλά ο Ελβετός διαιτητής με το «έτσι θέλω» άφησε τους Ερυθρόλευκους με 10 ποδοσφαιριστές και τους καταδίκασε σε ήττα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο διαιτητής, Ουρς Σνάιντερ. Ανύπαρκτη αποβολή και λίγο αργότερα πέναλτι μαϊμού για το 3-1 της Μπαρτσελόνα. Μια τραγική διαιτησία, με τον Ελβετό να είναι ο χειρότερος του γηπέδου με διαφιροα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Κατώτερος των περιστάσεων ο Σνάιντερ, έκλεψε τον Ολυμπιακό στο «Μονζουίκ». Δεν υπήρχε καμία κόκκινη κάρτα στον Έσε, αλλά ούτε και πέναλτι στη φάση του Τζολάκη με τον Ράσφορντ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ο VARίστας, Σαν, επενέβη στη φάση του γκολ του Ολυμπιακού και ζήτησε από τον διαιτητή να τη δει το ριπλέι στο on field review για πέναλτι, πριν το τέρμα του Ελ Κααμπί. Επενέβη και στη φάση του πέναλτι του Ράσφορντ, σε μια λανθασμένη απόφαση καθώς ο Τζολάκης φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει τραβηχτεί και δεν υπάρχει καμία παράβαση.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Σέζνι, Μπαλντέ (75′ Μαρτίν), Γκαρθία, Κουμπαρσί, Κουντέ (75′ Αραούχο), Κασαδό, Πέδρι (80′ Μπερνάλ), Φερνάντες (59′ Ντε Γιονγκ), Γιαμάλ (75′ Μπάρτζι), Φερμίν, Ράσφορντ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ορτέγκα (53′ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο (λ.τρ. 31′ Νασιμέντο), Ποντένσε (78′ Ταρέμι), Μαρτίνς (46′ Μουζακίτης), Ελ Κααμπί (78′ Γιάρεμτσουκ).

ΣΚΟΡΕΡ:

Λόπες (7’, 39’, 76’), Γιαμάλ (68’), Ράσφορντ (74’, 79’) – Ελ Κααμπί (54’).

