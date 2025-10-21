Έτοιμος για το μεγάλο παιχνίδι στο Μονζουίκ είναι ο Ολυμπιακός, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση, οι «ερυθρόλευκοι» δημοσίευσαν τη φανέλα που θα φορέσουν απέναντι στους «καταλανούς». Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αγωνιστούν απέναντι στην ομάδα του Χάνσι Φλικ με τη δεύτερη εμφάνιση, τη λευκή με κόκκινες λεπτομέρειες.

Δείτε την ανάρτηση του Ολυμπιακού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: