Ο Ιταλός ρεπόρτερ Σίρα σε ανάρτηση του στο Χ ανέφερε ότι σύμφωνα με δικές του πληροφορίες ο Ολυμπιακός ετοιμάζει επέκταση συμβολαίου του Πιρόλα. Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη για μία από τις πλέον πετυχημένες μεταγραφές που έχουν κάνει οι «ερυθρόλευκοι» τις τελευταίες σεζόν. Ο Πιρόλα εξελίχθηκε σε βασικό πυλώνα του Ολυμπιακού και με μεγάλη ζήτηση μάλιστα από ομάδες της Ιταλίας και όχι μόνο. Ο 23χρονος αμυντικός, που στον Ολυμπιακό έχει παίξει στόπερ και αριστερό μπακ, έχει συμβόλαιο σε ισχύ έως το 2027.
🚨 Excl. – #OlympiakosFC are planning Lorenzo #Pirola’s contract extension. Talks in progress. #transfers
— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 17, 2025