Ο Ιταλός ρεπόρτερ Σίρα σε ανάρτηση του στο Χ ανέφερε ότι σύμφωνα με δικές του πληροφορίες ο Ολυμπιακός ετοιμάζει επέκταση συμβολαίου του Πιρόλα. Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη για μία από τις πλέον πετυχημένες μεταγραφές που έχουν κάνει οι «ερυθρόλευκοι» τις τελευταίες σεζόν. Ο Πιρόλα εξελίχθηκε σε βασικό πυλώνα του Ολυμπιακού και με μεγάλη ζήτηση μάλιστα από ομάδες της Ιταλίας και όχι μόνο. Ο 23χρονος αμυντικός, που στον Ολυμπιακό έχει παίξει στόπερ και αριστερό μπακ, έχει συμβόλαιο σε ισχύ έως το 2027.