Με δύο επιστροφές και τρεις απουσίες θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΛ Novibet, το Σάββατο 18/10 στις 17:00, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Πιο συγκεκριμένα, στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τέθηκαν οι Παναγιώτης Ρέτσος και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους. Ο Ουκρανός επιθετικός μπορεί να διεκδικήσει και φανέλα βασικού, μιας και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι επιβαρυμένος με τις διεθνής υποχρεώσεις του με το Μαρόκο, ενώ ο Βάσκος τεχνικός θα πρέπει να σκεφτεί και το «βαρύ» αγωνιστικό πρόγραμμα των «ερυθρόλευκων» που ακολουθεί (Μπαρτσελόνα εκτός 21/10, ΑΕΚ εντός 26/10).

Από την άλλη, εκτός της αποστολής των «Πειραιωτών» έμεινα οι Ροντινέι και Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, που ταλαιπωρούνται από ενοχλήσεις. Μαζί τους και ο Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος έμεινε εκτός για να ξεκουραστεί, έχοντας αγωνιστεί ένα 90λεπτο με το Ιράν στη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες, μετά την ήττα στην «Τούμπα» από τον ΠΑΟΚ (2-1), ενώ ταυτόχρονα θέλει να ξεκινήσει με το «δεξί» μία σειρά επτά συνεχόμενων αναμετρήσεων (κάθε τρεις μέρες), μέχρι την επόμενη διακοπή.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet