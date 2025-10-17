H αλήθεια είναι πως μάλλον παραβιάζουμε θύρες… ανοιχτές. Διότι δεν είναι ότι προκύπτει μόνο από το ρεπορτάζ. Ουσιαστικά το επιβεβαίωσε και με δηλώσεις του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παραδέχθηκε ο βάσκος προπονητής πως η μαθηματική πράξη «διεθνείς που μόλις επέστρεψαν» + «ματς κάθε τρεις μέρες, για τις επόμενες τρεις εβδομάδες» αναπόφευκτα θα φέρει ως αποτέλεσμα μια διαχείριση ειδική σε ό,τι αφορά στις επιλογές της ενδεκάδας. Κατάσταση που προφανώς θα ξεκινήσει από αύριο κιόλας στη Λάρισα. Στο αντάμωμα με την ΑΕΛ για την 7η αγωνιστική της Super League (18/10, 17:00)

«Η αλήθεια είναι πως πρέπει να σκεφτούμε τους παίκτες που γύρισαν από τις Εθνικές τους. Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται και μετά να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Ανάλογα σε τι κατάσταση βρίσκεται ο καθένας θα αποφασίσουμε αν και πόσο θα τους χρησιμοποιήσουμε. Αυτό αφορά τους ποδοσφαιριστές που έλειπαν, γιατί αυτοί που βρίσκονταν εδώ έκαναν πολύ καλή προπόνηση και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Αυτοί είναι έτοιμοι για οτιδήποτε χρειαστεί. Δεν είναι, όμως, μόνο τα δύο παιχνίδια που έρχονται. Είναι συνολικά επτά παιχνίδια μέχρι την επόμενη διακοπή, συνεχόμενα κάθε τρεις μέρες και για αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη διαχείριση», υποστήριξε ο 64χρονος προπονητής μπροστά στο ανοιχτό μικρόφωνο της Cosmote Tv. Και η… καμπάνα χτύπησε σε πρώτη φάση για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και τον Μεχντί Ταρέμι.

Φουλ του 9

Ηταν και οι δύο χθες στον Ρέντη για την πρώτη τους προπόνηση έπειτα από το εθνόσημο. Ο Ελ Κααμπί έχοντας αγωνιστεί συνολικά 85΄ στα δύο ματς του Μαρόκου και ο Ταρέμι έχοντας παίξει ένα 90λεπτο με το Ιράν – δεν αγωνίστηκε καθόλου στο φιλικό με την Τανζανία. Είναι όμως διαθέσιμος πλέον και ο Ρομάν Γιάρεμτσουκ που προπονείται κανονικά όλο αυτό το διάστημα της διακοπής. Ο Ουκρανός που ήταν τραυματίας από τις αρχές Αυγούστου και επί της ουσίας τώρα έρχεται να προστεθεί στην εξίσωση. Ο Μεντιλίμπαρ λοιπόν για πρώτη φορά μπορεί να κάνει τον λογαριασμό του και με τους τρεις σέντερ φορ του ρόστερ. Με όλους όμως να έχουν μια ειδική κατάσταση. Οι δύο την επιβάρυνση από τις Εθνικές. Ο τρίτος δίχως αγωνιστικό ρυθμό.

Στόχος τα 180′

Προφανώς ο Ελ Κααμπί είναι ο Νο1 της ιεραρχίας των φορ. Σε ένα οκταήμερο όμως με ΑΕΛ εκτός, Μπαρτσελόνα εκτός (21/10) και ΑΕΚ εντός (26/10) ο Μαροκινός δεν γίνεται να πάρει όλα τα ματς ως βασικός. Η ιδανική διαχείριση λέει πως σε τέτοια τρίγωνα οι βασικοί ποδοσφαιριστές μπορούν να πάρουν μάξιμουμ 180 λεπτών. Στο τελευταίο τρίγωνο πριν από την εθνική διακοπή ο Μαροκινός είχε παίξει ολόκληρα τα ματς με Λεβαδειακό, Αρσεναλ και ΠΑΟΚ σε μια εβδομάδα: 3×90 ο ερυθρόλευκος αρχισκόρερ. Η… διαχείριση που λέγαμε. Θα μπορούσε λοιπόν να ξεκινήσει αύριο στην 11άδα ο Ταρέμι ή να γίνει μια έκπληξη μεγέθους… Γιάρεμτσουκ με τον Ουκρανό να μπαίνει απευθείας στα βαθιά; Την απάντηση εννοείται πως ίσως ακόμη δεν την ξέρει ούτε ο Μεντιλίμπαρ. Ισως και η σημερινή προπόνηση, πριν απ’ το ταξίδι στη Λάρισα να παίξει τον ρόλο της.

«Προσοχή»

Και μιας και ο λόγος για την ΑΕΛ: «Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν πρέπει να δώσουμε στον αντίπαλο τις ευκαιρίες να μας βλάψει. Ξέρουμε πως είναι μια ομάδα με καλή έδρα. Εχουν μια ζεστή ατμόσφαιρα όταν αγωνίζονται στο γήπεδό τους και εμείς πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλη την διάρκεια του αγώνα» ανέφερε ο Μεντιλίμπαρ. Και από κοντά και ο Λορέντσο Πιρόλα: «Ξέρουμε πως θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα που έχει καλούς ποδοσφαιριστές με ποιότητα. Πρέπει να προσέξουμε να μην τους δώσουμε ευκαιρίες και να προσπαθήσουμε να πάρουμε γρήγορα το προβάδισμα. Θα χρειαστεί να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλο το ματς για να επιστρέψουμε στις νίκες».

Ροντινέι και Στρεφέτσα

Με την ευκαιρία; Ο προπονητής ξεκαθάρισε και την κατάσταση με τους τραυματίες. Επιστρέφει πέραν του Γιάρεμτσουκ και ο Παναγιώτης Ρέτσος. Μένουν έξω όμως ο Ροντινέι και ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα που ένιωσε ενοχλήσεις εκ νέου μέσα στην εβδομάδα. «Εχουμε δύο τραυματίες που λείπουν εδώ και αρκετές μέρες, τον Στρεφέτσα και τον Ροντινέι. Επίσης περιμένουμε τον Μπρούνο να επιστρέψει από την εθνική του ομάδα (σ.σ. ο Νιγηριανός αναμένεται σήμερα στον Ρέντη). Ολοι οι υπόλοιποι είναι καλά και θα αποφασίσουμε αρχικά για το πρώτο ματς ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται».

< Το απόγευμα στις 5 κυκλοφορούν – μέσω Internet (www.olympiacos.org) – τα εισιτήρια του Ολυμπιακός – ΑΕΚ (26/10, 21:00) για την 8η αγωνιστική της Super League. Φίλοι του Ολυμπιακού θα είναι και αύριο στη Λάρισα. Ηδη τα ερυθρόλευκα εισιτήρια για την αναμέτρηση με την ΑΕΛ εξαντλήθηκαν.