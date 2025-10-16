Για το επικίνδυνο εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Λάρισα (18/10, 17:00), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Super League, μίλησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, επισημαίνοντας την ανάγκη προσοχής και συγκέντρωσης.

«Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην επιτρέψουμε στον αντίπαλο να μας δημιουργήσει προβλήματα. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια ομάδα που στηρίζεται πολύ στην έδρα της», ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός.

Παράλληλα, στάθηκε και στο απαιτητικό πρόγραμμα που ακολουθεί μέχρι την επόμενη διακοπή, τονίζοντας τη σημασία της σωστής διαχείρισης του ρόστερ.

«Δεν πρόκειται μόνο για τα δύο προσεχή παιχνίδια. Έχουμε συνολικά επτά αγώνες σε διάστημα λίγων εβδομάδων, σχεδόν ανά τρεις μέρες, επομένως πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα στη διαχείριση των ποδοσφαιριστών», πρόσθεσε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή των «ερυθρόλευκων»:

Για το διάστημα της διακοπής:

«Δεν επηρέασε καθόλου την προετοιμασία μας το γεγονός πως πήγαμε στην διακοπή μετά από μια ήττα. Δεν το σκέφτηκα καν αυτό. Είχαμε αποφασίσει πως θα κάνουμε ότι κάνουμε πάντα πριν καν παιχτεί το τελευταίο παιχνίδι. Ξέραμε ποιοι παίκτες θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν εδώ και η προετοιμασία κύλησε κανονικά όπως την είχαμε προγραμματίσει ανεξαρτήτως του αποτελέσματος.»

Για το παιχνίδι στη Λάρισα:

«Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν πρέπει να δώσουμε στον αντίπαλο τις ευκαιρίες να μας βλάψει. Ξέρουμε πως είναι μια ομάδα με καλή έδρα. Έχουν μια ζεστή ατμόσφαιρα όταν αγωνίζονται στο γήπεδο τους και εμείς πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ και να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλη την διάρκεια του αγώνα.»

Για το αν σκέφτεται συνδυαστικά, ως προς τις επιλογές του, τα δυο παιχνίδια που ακολουθούν:

«Η αλήθεια είναι πως πρέπει να σκεφτούμε τους παίκτες που γύρισαν από τις Εθνικές τους. Να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται και μετά να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Ανάλογα σε τι κατάσταση βρίσκεται ο καθένας θα αποφασίσουμε αν και πόσο θα τους χρησιμοποιήσουμε. Αυτό αφορά τους ποδοσφαιριστές που έλειπαν, γιατί αυτοί που βρίσκονταν εδώ έκαναν πολύ καλή προπόνηση και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Αυτοί είναι έτοιμοι για οτιδήποτε χρειαστεί. Δεν είναι, ‘όμως, μόνο τα δύο παιχνίδια που έρχονται. Είναι συνολικά επτά παιχνίδια μέχρι την επόμενη διακοπή, συνεχόμενα κάθε τρεις μέρες και για αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στη διαχείριση.»

Για τις απουσίες:

«Έχουμε δύο τραυματίες που λείπουν εδώ και αρκετές μέρες, τον Στρεφέτσα και τον Ροντινέι. Επίσης περιμένουμε τον Μπρούνο να επιστρέψει από την Εθνική του ομάδα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καλά και θα αποφασίσουμε αρχικά για το πρώτο ματς ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονται.»

Σε δηλώσεις προχώρησε και ο παίκτης του Ολυμπιακού, Λορέντσο Πιρόλα:

Για το πώς έχει επηρεαστεί η ομάδα μετά τα τελευταία αποτελέσματα:

«Η αλήθεια είναι πως έπρεπε να διαχειριστούμε δύο αποτελέσματα που δεν μας άρεσαν. ‘Ηταν δύο δύσκολα παιχνίδια, ειδικά αυτό με την Άρσεναλ όπου κοντραριστήκαμε με μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Νομίζω πως εκεί κάναμε ένα καλό παιχνίδι και θα μπορούσαμε να είχαμε φύγει με έναν βαθμό. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε και στη συνέχεια κόντρα στον ΠΑΟΚ κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο αλλά όχι ένα ανάλογο δεύτερο. Τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε στα επόμενα αφήνοντας πίσω αυτά τα αποτελέσματα.»

Για το παιχνίδι στη Λάρισα:

«Ξέρουμε πως θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα που έχει καλούς ποδοσφαιριστές με ποιότητα. Πρέπει να προσέξουμε να μην τους δώσουμε ευκαιρίες και να προσπαθήσουμε να πάρουμε γρήγορα το προβάδισμα. Θα χρειαστεί να είμαστε συγκεντρωμένοι σε όλο το ματς για να επιστρέψουμε στις νίκες.»

Για το ενδεχόμενο κλήσης του στην Εθνική ομάδα ανδρών της Ιταλίας:

«Δεν ξέρω πόσο κοντά είναι μια κλήση στην Εθνική Ιταλίας. Ξέρω πως προσπαθώ κάθε μέρα να γίνομαι όλο και καλύτερος. Προσπαθώ να τα δίνω όλα σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα με την φανέλα του Ολυμπιακού. Από τότε που ήρθα εδώ νοιώθω πως βρίσκομαι στο σπίτι μου και προσπαθώ να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Είμαι πάρα πολύ καλά και θέλω να κάνω χαρούμενος τους οπαδούς μας με την απόδοση μου. Σε ότι αφορά την Εθνική δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο από το να βελτιώνομαι και να περιμένω. Κυρίως όμως το μυαλό μου βρίσκεται εδώ και στο πως θα βοηθήσω την ομάδα μου να φτάσει στους στόχους της.»