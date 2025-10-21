Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα (21/10, 19:45) την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του φετινού UEFA Champions League. Βασικοί ξεκινούν τόσο ο Γκαρθία όσο και ο Ζέλσον και εκπλήξεις δεν υπάρχουν από πλευράς Μεντιλίμπαρ. Η διάταξη του Ολυμπιακού για τον αγώνα του Μονζουίκ με τη Μπαρτσελόνα είναι η εξής: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Ντάνι Γκαρθία και Έσε και τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί με Τσικίνιο, Ποντένσε και Ζέλσον.

Στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι οι: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Ντιόγκο Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης και Ταρέμι.