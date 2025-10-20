Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

Για το ότι δεν αλλάζει τον τρόπο παιχνιδιού του:

«Είναι αυτό που σας είπα. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτή είναι η ιδέα που έχουμε. Αν εγώ έκανα ή κάναμε ένα βήμα πίσω θα ήταν ένα βήμα πίσω. Η ιδέα μας είναι να προχωρήσουμε μπροστά. Όλοι ξέρουν τον τρόπο που παίζουμε και θα κάνουμε το ίδιο».

Για την Μπαρτσελόνα:

«Όπως και να έχει ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλός. Το σημαντικό είναι να διαφοροποιηθούμε, η Μπάρτσα είναι μια δυνατή ομάδα. Φυσικά πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες για να μπει ένα γκολ. Το σημαντικό είναι να αμυνθούμε σωστά, υπάρχουν εξαιρετικοί παίκτες όπως ο Γιαμάλ, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Ο ίδιος έχει σκοράρει πολλά γκολ, αλλά και εμείς πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά και να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για την επιστροφή του στην Ισπανία και το τί περιμένει από την ομάδα του:

«Η αλήθεια είναι ότι είναι όμορφο να επιστρέφω εδώ. Ιδιαίτερα σε αυτή τη διοργάνωση. Ελπίζω να είμαστε η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας. Θα πρέπει όμως και η Μπαρτσελόνα να μην είναι στην καλύτερή της ημέρα. Θα πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστα, κανένα λάθος».

Για το αν οι απουσίες της Μπαρτσελόνα αλλάζουν κάτι:

«Όχι, η Μπάρτσα σαν ομάδα δεν είναι κακή επειδή θα έχει απουσίες. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Το σημαντικότερο είναι ότι ο Γιαμάλ θα επιστρέψει. Φαίνεται ότι θα τον δούμε και αύριο, σε κάθε περίπτωση έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ δυνατές ομάδες. Ερχόμαστε εδώ για να κερδίσουμε. Ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχουμε αυτή τη θέληση. Έχουμε επιλογές. Η Μπάρτσα με τον προπονητή που έχει, είναι σημαντικό να αναφέρουμε και τους προπονητές, οπότε αξίζει να αναφερθούμε στον προπονητή της, και όπως και να έχει με τους παίκτες που έχει μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά».