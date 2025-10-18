Η μεγάλη επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ είναι πλέον γεγονός. Ο Ουκρανός επιθετικός φόρεσε ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού έπειτα από 155 ημέρες αγωνιστικής απραξίας, αφήνοντας πίσω του τον σοβαρό τραυματισμό που τον είχε κρατήσει εκτός γηπέδων για σχεδόν πέντε μήνες.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον συμπεριέλαβε στην αποστολή για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet και τον πέρασε στον αγώνα στο 72ο λεπτό, στη θέση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους των «ερυθρολεύκων».

Η τελευταία του συμμετοχή ήταν από τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΟΦΗ, όπου είχε σκοράρει το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού, συμβάλλοντας τότε στην κατάκτηση του τροπαίου.

Η επιστροφή του 29χρονου φορ δίνει πλέον μια πολύτιμη επιθετική λύση στους Πειραιώτες, ενόψει της δύσκολης συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.