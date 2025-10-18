Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από το γήπεδο της ΑΕΛ Novibet με σκορ 2-0 για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Μαροκινός Αγιούμπ Ελ Κααμπί ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της αναμέτρησης.

O αγώνας:

Πρώτο ημίχρονο

Αμέσως ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια αντίστασης στην ΑΕΛ καθώς πριν την συμπλήρωση του ενός λεπτού, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με τακουνάκι «έγραψε» το 1-0 για την ομάδα του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στον αγώνα και ο Μαροκινός σέντερ φορ έχασε μεγάλη ευκαιρία με ένα απίστευτο «ψαλίδι» για το 0-2 στο 10ο λεπτό.

Οι Ερυθρόλευκοι συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο του ματς και ο Μαροκινός απείλησε και πάλι την εστία της ΑΕΛ στο 38ο λεπτό με την μπάλα να περνάει ελάχιστα δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Μια εκπληκτική ντρίμπλα του Ποντένσε στο 40ο λεπτό οδήγησε σε σουτ του Πορτογάλου από το ύψος της μικρής περιοχής το οποίο όμως ο Μελίσσας έδιωξε σε κόρνερ.

Το κόρνερ εκτελέστηκε από τον Γιασίτσι και σε σουτ του Μάνσα η μπάλα βρήκε στο χέρι του Κοβάσεβιτς. Ο διαιτητής έπειτα από έλεγχο του VAR έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Ελ Κααμπί εκτέλεσε σωστά και βρήκε το δεύτερο γκολ που του άξιζε στο 45ο λεπτό.

Δεύτερο ημίχρονο

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα έπεσε και ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα όμως καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να απειλήσει την αντίπαλη εστία.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει την κατοχή της μπάλας και κράτησε το 2-0 μέχρι το τέλος του αγώνα.