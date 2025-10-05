Σε ένα ντέρμπι που τα είχε όλα —ένταση, πάθος, φάσεις και ανατροπές— ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα με 2-1, μια νίκη με ανατροπή και χαρακτήρα. Ο Τάισον και ο Ζίβκοβιτς ήταν οι πρωταγωνιστές του δεύτερου μέρους, οδηγώντας τον Δικέφαλο σε μια επιτυχία που αναπτέρωσε το ηθικό και έδειξε ότι η ομάδα του Λουτσέσκου έχει ακόμα το μέταλλο να αντιδρά στα δύσκολα. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε και είχε τον έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά πλήρωσε τα λάθη του στο δεύτερο. Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά στο ματς, με πίεση, ταχύτητα και ξεκάθαρο πλάνο. Στο 6ο λεπτό άγγιξε το 0-1, όταν από συνεργασία Ορτέγα, Τσικίνιο και Έσε, ο Ελ Καμπί σούταρε στην κίνηση, με τη μπάλα να περνά δίπλα από το δοκάρι. Η φάση ξεκίνησε από «τσαφ» του Κεντζιόρα, που αιφνιδιάστηκε και ουσιαστικά χάρισε την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους.

Το προειδοποιητικό χτύπημα μετατράπηκε σε πραγματικότητα στο 22’. Ο Ορτέγα πάσαρε στον Ελ Καμπί, εκείνος γύρισε στον Τσικίνιο και ο Πορτογάλος εκτέλεσε δυνατά τον Παβλένκα για το 0-1. Η άμυνα του ΠΑΟΚ πιάστηκε ξανά απροετοίμαστη, με τον Κεντζιόρα εκτός θέσης και τον σκόρερ μόνο του στο ύψος της μικρής περιοχής.

Ο ΠΑΟΚ άργησε να συνέλθει, αλλά στο 34’ άγγιξε την ισοφάριση. Μετά από λάθος του Μπιανκόν, ο Γιακουμάκης πάσαρε στον Κωνσταντέλια, όμως το σουτ του νεαρού ήταν αδύναμο και ο Τζολάκης μπλόκαρε. Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο, κλείνοντας το πρώτο μέρος με περισσότερη ένταση και ενέργεια, απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που έψαχνε ακόμη τα πατήματά του.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναγκάστηκε να αλλάξει τερματοφύλακα λόγω προβλήματος στον προσαγωγό του Παβλένκα, ρίχνοντας τον Τσιφτσή στη μάχη. Και ο ΠΑΟΚ, με νέα ψυχολογία, βγήκε στο γήπεδο για να αλλάξει την εικόνα του.

Στο 52’ έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να φέρει το ματς στα ίσια, όταν ο Ζίβκοβιτς δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της μπάλας μετά από γύρισμα του Τάισον. Ο ίδιος ο Τάισον, όμως, στο 63’, εκμεταλλεύτηκε το γλίστρημα του Ορτέγα, μπήκε στην περιοχή και με ψύχραιμο τελείωμα νίκησε τον Τζολάκη για το 1-1. Με αυτό το γκολ, το μομέντουμ πέρασε ολοκληρωτικά στους γηπεδούχους.

Ο ΠΑΟΚ πίεσε, έψαξε και βρήκε το γκολ της ανατροπής στο 75ο λεπτό. Ο Κωνσταντέλιας πέρασε τον Μπιανκόν, ανατράπηκε από τον Κοστίνια μέσα στην περιοχή και ο Ζίβκοβιτς ανέλαβε την εκτέλεση. Ο αρχηγός δεν λάθεψε, στέλνοντας τη μπάλα στο κέντρο του τέρματος για το 2-1.

Στο φινάλε, ο Ολυμπιακός πίεσε, όμως ο ΠΑΟΚ στάθηκε σωστά αμυντικά και να απείλησε με αντεπιθέσεις. Το 3-1 του Γιακουμάκη ακυρώθηκε για φάουλ του Κωνσταντέλια, ενώ ο Ιβανούσετς στο 90’ έχασε απίθανη ευκαιρία σε κενή εστία. Και στις καθυστερήσεις, η τύχη γύρισε πλάτη και στους δύο: ο Γιακουμάκης σούταρε από πλάγια σε κενή εστία, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι, στην τελευταία φάση ενός συγκλονιστικού ντέρμπι.

Ο ΠΑΟΚ γύρισε το ματς με ψυχή, αντίδραση και χαρακτήρα. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε τα λάθη του και το χαμένο μομέντουμ, με τον Δικέφαλο να παίρνει μια νίκη που μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία και τη δυναμική ολόκληρης της σεζόν.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα (46′ Τσιφτσής), Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Καμαρά (54′ Οζντόεφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (88′ Ιβανούσετς), Τάισον (64′ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης (46′ Τσιφτσής), Κοστίνια (85′ Γιαζίτσι), Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγα, Έσε, Γκαρθία (71′ Μουζακίτης), Τσικίνιο, Ζέλσον (77′ Ταρέμι), Ποντένσε, Ελ Κααμπί.