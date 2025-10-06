Κακό φαίνεται πως είναι το 24ωρο που μας πέρασε για την οικογένεια Πετράκη, καθώς λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet για την απόλυση του Γιώργο Πετράκη, ο πατέρας του, Γιάννης, απολύθηκε από την ομάδα του Παναιτωλικού έπειτα από την «συντριβή» από τον Λεβαδειακό με 6-0.

Ύστερα από συζήτηση με ανθρώπους της ομάδας μετά τον αγώνα με τον Λεβαδειακό, αποφασίστηκε η λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναιτωλικός:

Λύθηκε κοινή συναινέσει η συνεργασία της ομάδας μας με τον προπονητή Γιάννη Πετράκη. Κατά τη διάρκεια της διετούς συνεργασίας μας υπηρέτησε τον Παναιτωλικό με επαγγελματισμό, συνέπεια και πάθος, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργία και την αγωνιστική παρουσία της ομάδας μας. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον άνθρωπο Γιάννη Πετράκη, για τον εξαιρετικό χαρακτήρα, το ήθος και την άψογη συμπεριφορά και στάση του απέναντι σε όλους. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του και ευχόμαστε στον ίδιο και τους συνεργάτες του υγεία και κάθε καλό στην επαγγελματική τους πορεία από εδώ κι εμπρός.