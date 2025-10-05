Παρελθόν από τον πάγκο της ΑΕΛ Novibet είναι πλέον ο Γιώργος Πετράκης, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η ΑΕΛ. Η «βαριά» ήττα από τον Βόλο χθες Σάββατο ήταν φαίνεται αυτό που οδήγησε την ΑΕΛ σε αυτή την απόφαση, με τις δύο πλευρές να λύνουν από κοινού της συνεργασία τους.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την από κοινού συναίνεση λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Γιώργο Πετράκη.

Η διοίκηση της ΠΑΕ ευχαριστεί τον coach και τους συνεργάτες του για τη συνεργασία και τους εύχεται υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία».