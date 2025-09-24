Ο προπονητής της ΑΕΛ, Γιώργος Πετράκης, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων, καθώς σε οπαδική εκπομπή της ομάδας της Λάρισας αποκάλεσε τον Παναθηναϊκό «βάζελο».

Το περιστατικό συνέβη στην εκπομπή «ΑΕΛ παΝΤΟΥ», με αφορμή τη πρόσφατη ήττα του «τριφυλλιού» από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την 3η αγωνιστική της Super League. Η έκφρασή του προκάλεσε αμηχανία τόσο στους παρευρισκόμενους όσο και στους τηλεθεατές.

Η χρήση ενός τόσο απαξιωτικού χαρακτηρισμού από επαγγελματία προπονητή θεωρήθηκε αταίριαστη με το κύρος του ρόλου του και τις αξίες του αθλητισμού. Αντί για νηφάλιο σχολιασμό, ο Πετράκης επέλεξε έναν όρο που παραπέμπει σε οπαδική κόντρα, γεγονός που χαρακτηρίστηκε προσβλητικό όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό αλλά και για το ίδιο το ποδοσφαιρικό περιβάλλον που οφείλει να καλλιεργεί σεβασμό και αθλητική παιδεία.