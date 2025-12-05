Υπήρξαν βουλευτές που βρέθηκαν χθες στο Παλλάς και είπαν πως η παρουσία τους στον εξώστη ήταν τυχαία – ότι τους είπαν πως έχει θέσεις πάνω και πήγαν. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι τα πράγματα: αφενός γιατί κρατούνταν θέσεις ρεζερβέ, με καρτελάκια, και αφετέρου γιατί κάποια από αυτά τα καρτελάκια είχαν πάνω ονόματα. Και ειδικά οι θέσεις του Σωκράτη Φάμελλου και του Αλέξη Χαρίτση είχαν και το ένα και το άλλο. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο, λοιπόν. Η ταξιθεσία ήταν απολύτως συνειδητή, μέρος της χορογραφίας της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα. Και ως τέτοια κρίνεται.

Εκροές

Ενα από τα πρόσωπα που έδωσαν το «παρών» στο Παλλάς ήταν η Δώρα Αυγέρη, πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ επί Κασσελάκη. Πιάνομαι από αυτή την παρουσία (που βρέθηκε επίσης στον εξώστη), γιατί και τα πράγματα στο Κίνημα Δημοκρατίας δεν είναι ρόδινα με την επανεμφάνιση Τσίπρα. Δύο μεσαία στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παραίτησή τους ανήμερα της ομιλίας του πρώην πρωθυπουργού και το βράδυ έκαναν την εμφάνισή τους στο Παλλάς. Δείγμα πως κανείς δεν μένει αλώβητος από την επικείμενη κινηματική πρωτοβουλία, δεδομένο που εξηγεί γιατί ο Κασσελάκης βγήκε και τόσο επιθετικά απέναντί του –πέραν των σκληρών αναφορών στο πρόσωπό του.

Κοινές πρωτοβουλίες

Ενα είναι βέβαιο, πως η συνεννόηση μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, που ονομάστηκε «τεχνητή συγκόλληση» από τον Τσίπρα, συνεχίζεται κοινοβουλευτικά. Τα τρία κόμματα κατέθεσαν κοινό αίτημα προς το προεδρείο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την άμεση, έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Αιτία η μαρτυρία του πρώην νόμιμου εκπροσώπου στην εταιρεία Krikel, Σταμάτη Τρίμπαλη, για την υπόθεση των υποκλοπών, στην οποία ανέφερε πως στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις των μελών της ΝΔ και γνώριζε εκ των προτέρων το περιεχόμενό τους και τις απαντήσεις.

Κόντρα για Ελσίνκι

Στο συνέδριο του «Βήματος», στη συζήτηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Γρηγόρη Τζιοβάρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε τη στάση της ΝΔ στο Ελσίνκι, λέγοντας πως αυτή υπονομεύτηκε από την κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή. «Χάσαμε μια ευκαιρία», σχολίασε –αναφέροντας ονομαστικά τη συμβολή του Κώστα Σημίτη και του Γιώργου Παπανδρέου. Απάντησε, ο Γιάννης Βαληνάκης: «Τότε ο Σημίτης είχε σκοπό να στείλει όλα τα ελληνοτουρκικά θέματα προς επίλυση σε Χάγη και να ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με την Τουρκία για διάφορα εναλλακτικά σενάρια των χωρικών μας υδάτων χωρίς αντάλλαγμα», επεσήμανε. Ευγενική υπενθύμιση πως οι καραμανλικοί και οι πασόκοι δεν τσακώνονται μόνο για το ποια κυβέρνηση φταίει για την κρίση χρέους.