Συνέντευξη στην ΕΡΤnews έδωσε ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Αλαβάνος, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», αλλά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό και δεν έκρυψε γι’ ακόμη μια φορά την πικρία του για τον διάδοχό του.

Ο κ. Αλαβάνος τόνισε, ότι ο Αλέξης Τσίπρας κατά την παρουσίαση του βιβλίου του έπρεπε να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό «διότι έχει εγκρίνει το τρίτο πρόγραμμα, που μας επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο κατακρεούργησε την Ελλάδα». Ο ίδιος έκανε λόγο για λάθος εκτίμηση, όταν πρότεινε ως διάδοχό του τον Αλέξη Τσίπρα. «Προσπαθήσουμε να κάνουμε με τόλμη μια ηγεσία νεολαιίστικη. Από τον πρόεδρο, τα κεντρικά στελέχη κλπ.» είπε αρχικά και πρόσθεσε ότι έπεσε έξω. «Άλλο πράγμα περίμενα εγώ. Μπορούσα να περιμένω ,ότι η Αριστερά θα είναι η Αριστερά των τρίτων μνημονίων; Δεν μπορούσα», υποστήριξε.

Σε ερώτηση αν αισθάνεται προδομένος από τον Αλέξη Τσίπρα απάντησε ότι «δεν με ενδιαφέρει, αλλά αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη λύπη για τον ελληνικό λαό, όπου τραβάνε τον ελληνικό λαό σε διαταγές που μας δώσανε τα αφεντικά». Όσον αφορά το νέο κίνημα του Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι «δεν νομίζω ότι δείχνει μια πολιτική, που είναι διαφορετική από τις πολιτικές των άλλων κομμάτων. Η Ελλάδα είναι σε τόσο άσχημη κατάσταση, όπου σχεδόν έχει διαμορφωθεί μια ομοιογένεια των κομμάτων, που έρχονται από τη Δεξιά. Δεν μιλάω για άκρα δεξιά, ας το πούμε. Και φτάνουμε με τις ομάδες εκείνες που αυτοονομάζονται αριστεροί, αλλά δεν είναι αριστεροί».

Σχετικά με την παρουσία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στον εξώστη, έκανε λόγο για «πολιτικάντικα παιχνίδια». «Προβάλλω αυτόν, τον άλλον που τον πρόβαλα, τον έχω βάλει πια στη γωνία» είπε με νόημα.