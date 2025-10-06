O Αλέκος Αλαβάνος έκανε έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την αποχώρηση του πρώην πρωθυπουργού από τη Βουλή και τις πληροφορίες για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε επιφυλάξεις για το πολιτικό του παρελθόν, σημειώνοντας πως η στάση του απέχει από παραδοσιακές αντιλήψεις της Αριστεράς, ενώ ανέφερε πως όσοι διαχειρίστηκαν τη μνημονιακή περίοδο θα ήταν θετικό να κάνουν έναν συνολικό απολογισμό, αντί να εμφανίζονται με νέες πρωτοβουλίες.

Μιλώντας στο Open, ο κ. Αλαβάνος χαρακτήρισε «ανεπαρκή» την πολιτική βάση της νέας κίνησης, επισημαίνοντας πως η χώρα έχει ανάγκη από ουσιαστικές λύσεις σε σύνθετα προβλήματα.

«Ο κ. Τσίπρας δεν έχει καμία σχέση ούτε με την Αριστερά, ούτε με την Κεντροαριστερά, ούτε καν με το Κέντρο. Είναι ο άνθρωπος που υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο και συνέβαλε καθοριστικά στην κατρακύλα της χώρας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε πιο αιχμηρή τοποθέτηση, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι πρόσωπα που διαμόρφωσαν καθοριστικές εξελίξεις οφείλουν να αξιολογήσουν τις πράξεις τους, αντί να επιστρέφουν διεκδικώντας νέο ρόλο. «Η αποχώρηση από τη Βουλή δεν σηματοδοτεί απαραίτητα κάποιο κόστος ή προσφορά. Οι ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση είναι συλλογικές», πρόσθεσε.

Επίσης ο κ. Αλαβάνος αναφέρθηκε και σε άλλα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής. Εξέφρασε προβληματισμό για τον Σωκράτη Φάμελλο, υποστηρίζοντας ότι δεν διατυπώνει ολοκληρωμένες εναλλακτικές προτάσεις. Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αναγνώρισε πολιτική παρουσία και ενέργεια, σημειώνοντας ωστόσο την ανάγκη για ένα οκληρωμένο πρόγραμμα.

Όσον αφορά τον Στέφανο Κασσελάκη, τον χαρακτήρισε «νέο πρόσωπο με μερικές προσπάθειες», επισημαίνοντας όμως ότι «η χώρα δεν χρειάζεται να εισάγει τη φιλοσοφία των Ηνωμένων Πολιτειών».

Τέλος, ο Αλέκος Αλαβάνος υπογράμμισε με απογοήτευση πως αυτή τη στιγμή στη χώρα «δεν διαφαίνεται καμία σοβαρή εναλλακτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη», κάτι που όπως είπε αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τη δημοκρατία και τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος.