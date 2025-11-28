Ο περισσότερος κόσμος, ομολογουμένως, δεν μπορεί να κάτσει να παρακολουθήσει τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο κανάλι της Βουλής. Στα κοινωνικά δίκτυα, όμως, τα σύντομα βίντεο με χαρακτηριστικά αποσπάσματα καταθέσεων προσφέρουν, πλέον, έναν σπάνιο συνδυασμό θυμού με γάργαρο γέλιο. Είναι εκείνο το γέλιο που αντιδρά στο απίθανο, στο απίστευτο.

Διότι, αν υποθέσουμε ότι η δουλειά κάθε εξεταστικής επιτροπής είναι η ανάδειξη της αλήθειας, τότε είναι δεδομένο ότι έχουν υπάρξει όλες πολύ πετυχημένες στο έργο τους. Οχι επί του εκάστοτε θέματος το οποίο υποτίθεται ότι ερευνούν. Αλλά ως προς την ανάδειξη του κυνισμού, του θράσους, της ακραίας διαστρέβλωσης της πραγματικότητας και κάθε άλλου ταπεινού μέσου που ανερυθρίαστα μεταχειρίζεται το πολιτικό σύστημα για να μας κοροϊδεύει κατάμουτρα.

Για μια άλλη Εξεταστική, για τις υποκλοπές, κατατέθηκαν στο δικαστήριο και πειστήρια ότι ήταν στημένη. Είδατε να συγκινείται κανείς; Θίχτηκε κανένας, γκρεμίστηκε κάνας φούρνος, άνοιξε καμιά μύτη; Μπα.

Την ίδια ώρα, στην τωρινή Εξεταστική, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μία ακόμη μάρτυρας κατέθεσε πως κέρδισε ποσά σε τυχερά παιχνίδια. Δεν θυμάται πότε και πόσα. Δεν θυμάται ούτε αν της έχει γίνει συντηρητική κατάσχεση 1,5 εκατ. ευρώ, ούτε περιουσία έχει. Προηγούμενος μάρτυρας είχε κερδίσει τρεις φορές (!) το λαχείο. Ο εν λόγω ήταν υποψήφιος το 2019 με τη ΝΔ (κι έλαβε και 5.000 ψήφους), αλλά, επειδή κάποτε είχε ψηφίσει Αντρέα, οι νεοδημοκράτες οι σημερινοί τον λένε ΠΑΣΟΚ (εδώ γελάμε). Η τύχη βουνό δεν φαίνεται να εκπλήσσει κανέναν. Είναι γουρλήδες οι νεοδημοκράτες, κερδίζουν λαχεία, δημόσιες προμήθειες, χαρίζουν λιμάνια, έχουν μεράκι.

Γι’ αυτό και δεν ξέρουν ποιος είναι ο «Μάκης» κι ο «κουμπάρος ο Κυριάκος» που αναφέρονται στις επισυνδέσεις των δικογραφιών. Μας κοιτάνε στα μάτια και μας βγάζουν τρελούς. Μιλάμε για δούλεμα αριστοτεχνικό, έργο τέχνης, το πάρτι της ζωής τους.

Λένε οι φανατικοί φίλοι του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης ότι αν δεν επανεκλεγούν με αυτοδυναμία η χώρα θα περιπέσει σε «χάος». Συγγνώμη, υπάρχει πιο επικίνδυνο πράγμα από την απελπισία που προκαλούν σε κάθε ευσυνείδητο άνθρωπο όσα παρακολουθούμε; Εάν, πάντως, η συστηματική προσβολή της λογικής μας είναι «σταθερότητα», ας θυμούνται ότι η δημοκρατία έχει κι άλλες λύσεις. Κι εν ανάγκη αντέχει και λίγο χάος. Το έχει αντέξει και σε δυσκολότερες μέρες.