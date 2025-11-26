Η Καλλιόπη Σεμερτζίδου αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι μέρος των κοινοτικών επιδοτήσεων που έλαβε δεν διατέθηκε για τον δηλωθέντα σκοπό, κατά την κατάθεσή της στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά το σύστημα πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων. Όπως τόνισε, «δεν ισχύει ότι μέρος των κοινοτικών επιδοτήσεων δεν διατέθηκε για τον δηλωθέντα σκοπό», ενώ υπογράμμισε πως στο όνομά της δεν διαθέτει κανένα περιουσιακό στοιχείο, «ούτε κινητό ούτε ακίνητο, παρά μόνο ένα μηχανάκι». Ζήτησε, επίσης, από τα μέλη της επιτροπής να καλέσουν τον σύντροφό της, Χρ. Μαγειρία, για ζητήματα που αναφέρονται στο πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος.

Η κ. Σεμερτζίδου δήλωσε ότι ασχολείται με τη γεωργία από το 2017 και καλλιεργεί περίπου 350 στρέμματα. Αναφερόμενη στις επιδοτήσεις που έχει λάβει, ανέφερε συγκεκριμένα ποσά για κάθε έτος από το 2019 έως το 2024, σημειώνοντας ότι η αύξηση των ενισχύσεων οφείλεται στη διεύρυνση της δραστηριότητάς της.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ, Μάκη Λαζαρίδη, σχετικά με το πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και τις αναφορές σε μετακινήσεις χρημάτων εντός της οικογένειάς της, η παραγωγός υποστήριξε ότι δεν συμφωνεί με τα συμπεράσματα αυτά. Όπως είπε, «βασίζονται σε υπόνοιες και σε δημοσιεύσεις των μέσων ενημέρωσης». Για τα πολυτελή αυτοκίνητα του συντρόφου της, ανέφερε ότι αποκτήθηκαν νόμιμα πριν από την περίοδο που διερευνάται, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Έπρεπε να πάρω άδεια από κάποιον για να οδηγήσω τη Ferrari;».

Η κ. Σεμερτζίδου επανέλαβε ότι οι ενισχύσεις δεν συνδέονται με τις προσωπικές αγορές του κ. Μαγειρία και πρότεινε στην επιτροπή να τον καλέσει, καθώς «είναι πιο κατάλληλος να απαντήσει για τα δικά του θέματα».

Πολιτική δραστηριότητα και οικονομικές ερωτήσεις

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, ανέφερε ότι υπήρξε στέλεχος της ΝΔ και είχε θέσει υποψηφιότητα στις εθνικές εκλογές του 2019 και στις περιφερειακές του 2023, διευκρινίζοντας πως η παραίτησή της από το κόμμα ήταν προσωπική της επιλογή.

Αναφορικά με τα 1,9 εκατ. ευρώ που φέρεται να έχει λάβει η οικογένεια Μαγειρία, η κ. Σεμερτζίδου απάντησε ότι τα ποσά δεν χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία εταιρείας ενοικίασης πολυτελών αυτοκινήτων, όπως έχει αναφερθεί, και ότι όλοι οι σχετικοί έλεγχοι από την εφορία έχουν πραγματοποιηθεί κανονικά.

Σε χιουμοριστικό τόνο απάντησε στην ερώτηση της κ. Αποστολάκη αν είχε κερδίσει λαχείο ή Τζόκερ, λέγοντας πως «δεν θυμάται πότε», με τη βουλευτή να σχολιάζει ότι αν είχε κερδίσει, θα το θυμόταν «όπως τα γενέθλιά της». Η παραγωγός ανταπάντησε πως αν το ποσό ήταν σημαντικό, «θα το θυμόταν και η ίδια».

«Φοβάμαι να κυκλοφορήσω»

Σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Θανάση Ξανθόπουλου, αν προτίθεται να επιστρέψει χρήματα σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι μέρος των επιδοτήσεων δεν διατέθηκε για τον προβλεπόμενο σκοπό, η κ. Σεμερτζίδου απάντησε ότι είναι βέβαιη πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ωστόσο, πρόσθεσε πως «αν υπάρξει κάτι, φυσικά και θα συνεργαστούμε με το δίκιο και το νόμιμο».

Τέλος, αναφέρθηκε στις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες, λέγοντας ότι η οικογένειά της έχει καταρρεύσει οικονομικά και ψυχολογικά, ενώ δέχεται απειλητικά τηλεφωνήματα και μηνύματα. «Με παίρνουν τηλέφωνο και με απειλούν. Μου στέλνουν μηνύματα σε mail, στο προσωπικό μου τηλέφωνο, στο σταθερό. Φοβάμαι να κυκλοφορήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.