Την ενοχή 14 κατηγορουμένων σε μια ακόμα υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ εισηγήθηκε πριν λίγο στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ο Ευρωπαίος εντεταλμένος εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης , ο οποίος στην εμπεριστατωμένη αγόρευση του φώτισε τη μεγάλη εικόνα στην σοβαρή αυτή υπόθεση κάνοντας λόγο για οργανωμένο σύστημα χωρίς να παραλείψει να αναφερθεί στον κομβικό ρόλο των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων και του τρόπου ελέγχου του ίδιου του Οργανισμού.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στη δημοσιότητα κάποιους μήνες, εκκρεμούν στα ακροατήρια αρκετές υποθέσεις. Για μένα το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσε κάποιος να κάνει είναι ότι η σκληρή… Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κυνηγάει σκληρά εργαζόμενους αγρότες. Ειδικά οι υποθέσεις που αφορούν το εθνικό απόθεμα, δείχνουν μια βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά. Υπό προϋποθέσεις μειώνονταν τα χρήματα που έπρεπε να λάβουν οι πραγματικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι» είπε ο εντεταλμένος ευρωπαίος εισαγγελέας δείχνοντας το μέγεθος της μεγάλης και πολυεπίπεδης υπόθεσης που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Στη συνέχεια ο κύριος Μουζάκης χαρτογράφησε το modus operandi και των συγκεκριμένων κατηγορουμένων, που είναι πανομοιότυπο με άλλες υποθέσεις που έχουν ήδη εκδικασθεί από τα ελληνικά δικαστηρια «Η δικογραφία σχηματίστηκε με πρωτοβουλία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που διενήργησε έλεγχο μέσω των αρμόδιων υπαλλήλων του. Τα δηλωθέντα αγροτεμάχια βρίσκονται σε άλλες περιοχές με εξαίρεση μια περίπτωση. Το ποσό εκμίσθωσης ήταν ευτελές και όλα αυτά ήταν ενδεικτες που κινητοποίησαν το έλεγχος. Οι δε εκμισθωτές δήλωσαν μόνο εκείνη τη χρονιά ως ιδιοκτησία τους τις εκτάσεις» είπε ο εισαγγελέας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει εκτάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές αναφορικά με την έδρα τους,που τα προηγούμενα χρόνια είχαν κατανεμηθεί σε κτηνοτρόφους και εμφανίζονταν ως μισθωτές με μίσθωμα αυτές από δέκα έως εβδομήντα ευρώ το μήνα .

«Οι 7 στους 8 έχουν κάνει αιτήσεις μέσω του ίδιου ΚΥΔ, ενώ οι περισσότεροι έχουν νοικιάσει από τον ίδιο εκμισθωτή» σημείωσε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε σχετικά με τον ισχυρισμό δύο κατηγορουμένων ότι οι αιτήσεις έγιναν από τους παππούδες τους, πως «δεν μπορεί αν σταθεί στη λογική αφού επρόκειτο για επιδοτήσεις νέων αγροτών».

Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των δικηγόρων υπεράσπισης και εντός της ημέρας αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου.