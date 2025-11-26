Η ένταση στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κλιμακώθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου πήρε τη σκυτάλη των ερωτήσεων προς την Καλλιόπη Σεμερτζίδου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε «προκλητική» τη στάση της μάρτυρος, υποστηρίζοντας ότι «ζητάει τα ρέστα» όταν δηλώνει ότι δεν προτίθεται να ζητήσει άδεια για να οδηγεί όποιο όχημα θέλει.

«Ζούσατε μέσα στα λούσα, ενώ ο αγροτικός κόσμος στενάζει», τόνισε η κυρία Κωνσταντοπούλου, πυροδοτώντας την ένταση.

Ακολουθεί ένα μέρος από τους διαλόγους της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την Πόπη Σεμερτζίδου:

Σεμερτζίδου: Έχω πάει στο Ζάππειο και για να κάνω επίδειξη των προϊόντων μου. Έχουν έρθει και πολιτικοί από όλα τα κόμματα.

Κωνσταντοπούλου: Την Πλεύση Ελευθερίας δεν θα τη δείτε…

Σεμερτζίδου: Δεν στηρίζετε τους αγρότες;

Κωνσταντοπούλου: Τους πραγματικούς αγρότες στηρίζουμε, όχι τους μαϊμού.

Σεμερτζίδου: Εμείς τι είμαστε; Μας κατηγορείτε;

Κωνσταντοπούλου: Φυσικά σας κατηγορούμε κυρία μου. Έχει στενάξει ο αγροτικός κόσμος και ήρθατε να ζητήσετε τα ρέστα;

Σεμερτζίδου: Θα ανακαλέσετε. Εγώ είμαι αγρότισσα. Δεν είμαι δήθεν αγρότισσα.

Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε. Σας κατηγορώ ότι έχετε καταχραστεί δημόσιο χρήμα και εσείς και ο σύντροφός σας.

Σεμερτζίδου: Έχετε αποδείξεις;

Κωνσταντοπούλου: Να μου κάνετε μήνυση. Είστε θρασύτατη […]. Από την αγροτική σας δραστηριότητα βγάλατε την Πόρσε και τη Φεράρι; Από τα βότανα;

Σεμερτζίδου: Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου.

Κωνσταντοπούλου: Όλοι οι οικονομικοί εγκληματίες τα έχουν σε άλλα ονόματα.

Νωρίτερα, σε ερώτηση της αναπληρώτριας εισηγήτριας και προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, εάν παραμένει ενεργό μέλος της ΝΔ, η κ. Σεμερτζίδου απάντησε: «Δεν ξέρω να έχω διαγραφεί, δεν έχω ενημερωθεί».

Σε επόμενη ερώτηση της κ. Κωνσταντοπούλου εάν πήγε να ψηφίσει με τον σύντροφό της στις πρόσφατες κομματικές εκλογές, είπε «δεν μπορέσαμε, είχαμε δουλειά».