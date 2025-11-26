Στο επίκεντρο της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε η κατάθεση της πρώην Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της ΝΔ, Πόπης Σεμερτζίδου. Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασαν με αιχμηρό τρόπο την απολογία της, σημειώνοντας ότι «μόνο “απεταξάμην τον Μαγειρία” δεν δήλωσε», αναφερόμενες στον σύντροφό της Χρήστο Μαγειρία.

Οι ίδιες πηγές ζητούν την άμεση κλήτευση του κ. Μαγειρία στην Εξεταστική, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση των επιδοτήσεων. Όπως υποστηρίζουν, η κ. Σεμερτζίδου αποκάλυψε ότι η ΝΔ δεν της ζήτησε ποτέ να παραιτηθεί, παρά τη δέσμευση της περιουσίας της, ενώ δεν υπήρξε ποτέ ανακοίνωση περί αναστολής της κομματικής της ιδιότητας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η μάρτυρας δήλωσε άγνοια για το πόρισμα του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Το πόρισμα αφορά παράνομες επιδοτήσεις ύψους 2,6 εκατ. ευρώ που φέρονται να έχουν λάβει η ίδια, ο σύντροφός της και συγγενικά τους πρόσωπα την περίοδο 2019-2024. Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσαν με ειρωνεία ότι η Σεμερτζίδου «παρέπεμψε με προσποιητή αφέλεια στον κ. Μαγειρία της, σαν να πρόκειται για κάποιον άγνωστο».

Η πρώην στέλεχος της ΝΔ, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, παρουσίασε τον εαυτό της ως στοχοποιημένο πρόσωπο, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει από ποιον και για ποιο λόγο. Δεν έδωσε, επίσης, πειστικές απαντήσεις για την εκθετική αύξηση των επιδοτήσεων που έλαβε μετά το 2022.

Αναφορές σε «τύχη» και πολυτελή οχήματα

Η κ. Σεμερτζίδου παραδέχθηκε ότι ο σύζυγός της είχε κερδίσει το Τζόκερ, χωρίς να θυμάται το ακριβές ποσό, ενώ, όπως σημειώθηκε, και συγγενικό πρόσωπο είχε κερδίσει αρκετές φορές το λαχείο. «Φαίνεται ότι η τύχη ευνοεί τους εμπλεκόμενους στο γαλάζιο σκάνδαλο», σχολίασαν οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Η μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι έχει «μόνο ένα μηχανάκι» στο όνομά της, αλλά δεν «απαγορεύεται να οδηγεί τα πολυτελή οχήματα του συζύγου της». Κατά τις ίδιες πηγές, η δήλωσή της ότι «έχει χάσει τον ύπνο της» προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε εμπαιγμός προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους που πλήττονται από τη λεηλασία των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Τα ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος

Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος έχει εντοπίσει πως οι ενισχύσεις που λάμβαναν οι Χ. Μαγειρίας και Κ. Σεμερτζίδου, αντί να επενδύονται στην αγροτική παραγωγή, μεταφέρονταν μεταξύ λογαριασμών της ίδιας οικογένειας, αναλαμβάνονταν σε μετρητά και χρησιμοποιούνταν για αγορές άσχετες με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

«Η κ. Σεμερτζίδου δίνει ένορκη κατάθεση. Οφείλει να αφήσει το μελόδραμα και να εξηγήσει πώς στήθηκε η παράνομη ροή των επιδοτήσεων, τι απέγινε ο έλεγχος του 2018 και ποια είναι η εξέλιξη της έρευνας μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη ΝΔ», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

Καταλήγοντας, οι κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι «η άμεση κλήτευση του κ. Μαγειρία στην Εξεταστική Επιτροπή είναι πλέον αναγκαία».