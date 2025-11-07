Σε ποιο ύψος θα τοποθετηθεί φέτος ο πήχης που πρέπει να ξεπεράσουν οι ομάδες στη league phase του Τσάμπιονς Λιγκ για να συνεχίσουν τουλάχιστον στα πλέι οφ; Πρόκειται ένα ερώτημα που απασχολεί σχεδόν τις μισές ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση, ανάμεσά τους και τον Ολυμπιακό.

Ο Ζοζέ Μουρίνιο έλεγε μετά την τέταρτη ήττα της ομάδας του Μπενφίκα πως οι εννέα βαθμοί είναι αρκετοί για να περάσει στα νοκάουτ. Τα μοντέλα στατιστικής του Football Meets Data τοποθετούν τον πήχη στους δέκα βαθμούς με πιθανότητες επιτυχίας 98,6%, ενώ θεωρούν βέβαιη την πρόκριση με τους 11 βαθμούς. Πέρυσι, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ είχε συγκεντρώσει 11 βαθμούς άλλα έμεινε εκτός νυμφώνα λόγω διαφοράς τερμάτων.

Το βέβαιο είναι πως το φετινό ανάγλυφο των αποτελεσμάτων δεν έχει καμία σχέση με το αντίστοιχο περυσινό, γεγονός που προδιαθέτει ανατροπές στα δεδομένα που δημιουργήθηκαν στην παρθενική σεζόν της ανανεωμένης διοργάνωσης.

Το μυστικό στο χαμήλωμα του πήχη κάτω από τους 11 βαθμούς κρύβεται στις ισοπαλίες. Πέρυσι, από τα 144 παιχνίδια της league phase τα 18 δεν ανέδειξαν νικητή – ποσοστό 12,5%. Στα μισά παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί φέτος (72) οι ισοπαλίες είναι μία ανάσα μακριά από την περυσινή επίδοση (16) – ποσοστό 22,2%.

Η αύξηση των ισοπαλιών εξηγεί και τη μείωση των κερδισμένων βαθμών. Πέρυσι με την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής οι ομάδες είχαν συγκεντρώσει 206 βαθμούς, ενώ φέτος είναι έξι λιγότεροι.

Υπάρχουν επίσης αρκετές διαφοροποιήσεις τόσο στις θέσεις 1-8, όσο και στις θέσεις 9-24 και 25-36. Πέρυσι μόνο μία ομάδα, η Λίβερπουλ, είχε πετύχει το απόλυτο, ενώ φέτος είναι τρεις – Μπάγερν, Αρσεναλ, Ιντερ.

Υπάρχει ωστόσο μεγαλύτερη διάχυση των βαθμών σ’ αυτό το επίπεδο. Πέρυσι οι πρώτες οκτώ ομάδες είχαν συγκεντρώσει 79 βαθμούς ενώ φέτος έχουν τρεις περισσότερους. Αντίθετα μειώθηκε κατά επτά βαθμούς η φετινή συγκομιδή στις θέσεις 9-24, εκεί όπου αναμένεται να γίνει σφαγή.

Ενώ πέρυσι η 24η Αϊντχόφεν είχε πέντε βαθμούς και οι επτά επόμενες ισοβαθμούσαν με έξι βαθμούς, φέτος ο πήχης έχει πέσει εντυπωσιακά. Πέντε βαθμούς έχει η 18η Αϊντχόφεν ενώ τρεις ομάδες, οι Νάπολι, Αϊντραχτ και Μπριζ, βρίσκονται οριακά πάνω από την 24η θέση με τέσσερις βαθμούς.

Με όλα τα παραπάνω δεδομένα το πιθανότερο είναι να δικαιωθεί ο Μουρίνιο και να δούμε ομάδες να προκρίνονται ακόμα και με εννέα βαθμούς.