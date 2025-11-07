Τη φανέλα του Ολυμπιακού θα συνεχίσει να φοράει μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ο Κοστίνια. Οι «ερυθρόλευκοι» με ανακοίνωσή τους το πρωί της Παρασκευής (7/11) γνωστοποίησαν τη συμφωνία τους με τον 25χρονο Πορτογάλο δεξιό μπακ για επέκταση ενός χρόνου στο προηγούμενο συμβόλαιό του, που έληγε το 2028.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Κοστίνια θα δει τις απολαβές του να αυξάνονται σημαντικά, ως αναγνώριση της προσφοράς του στον Ολυμπιακό. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είχε κλείσει εδώ και καιρό, όμως πλέον αποκτά και επίσημο χαρακτήρα.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός στα social media: