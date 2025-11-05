Ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι του κόντρα στην Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League όμως ένα γκολ στο 90+3′ του στέρησε την πρώτη του νίκη στη φετινή διοργάνωση και τον άφησε στους δύο βαθμούς, με τέσσερα μόλις ματς να απομένουν.

Παρόλα αυτά, ο Ροντινέι φρόντισε να στείλει ηχηρό μήνυμα ανασύνταξης, με τον Βραζιλιάνο να τονίζει μέσω Instagram ότι ο Ολυμπιακός δεν τα παρατάει ποτέ.

«Μισώ τα εύκολα πράγματα στη ζωή μου. Όλες οι δύσκολες στιγμές που πέρασα ήταν όταν έγινα πιο δυνατός, για να επιστρέψω ακόμα πιο δυνατός. Το χθεσινό αποτέλεσμα ήταν φρικτό, αλλά αυτό δεν μπορεί να σβήσει το σπουδαίο παιχνίδι που παίξαμε. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας δυνατά με τη βεβαιότητα ότι οι μεγάλες νύχτες έρχονται.Ο Ολυμπιακός δεν τα παρατάει ποτέ. Όσο υπάρχει ευκαιρία, θα παλέψουμε μέχρι το τέλος για την επίτευξη των στόχων μας. Ευχαριστούμε όλους τους οπαδούς για την υποστήριξή τους! Μαζί σας, είμαστε πάντα πιο δυνατοί!»