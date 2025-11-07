Οτιδήποτε συζητάμε σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από το σχέδιο κατάργησης του Οργανισμού, έως την εξεταστική επιτροπή της Βουλής, καταδεικνύει τη μεγάλη αντίφαση στην οποία έχει υποπέσει η κυβέρνηση. Από τη μια θέλει, λέει, να ξηλώσουν τον παλιό ΟΠΕΚΕΠΕ και να τιμωρηθούν όσοι λάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις κι, από την άλλη, υπερασπίζεται τα πεπραγμένα του. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται, όμως η ΝΔ επιμένει να επιχειρεί να ισορροπήσει σε δύο βάρκες. Το θέμα είναι ότι η μία μπατάρει. Και δεν είναι αυτή που πρέπει.

Η αντιμετώπιση των καταθέσεων των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης από τη ΝΔ είναι ενδεικτική. Το κόμμα, προκειμένου να υποστηρίξει τον Λευτέρη Αυγενάκη, εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία επί της ουσίας επιτέθηκε σε μια πολίτη, την Παρασκευή Τυχεροπούλου, για το γεγονός ότι προσκόμισε στην εξεταστική επιτροπή στοιχεία επιβαρυντικά για αυτόν. Το κυβερνών κόμμα, δηλαδή, την ίδια ώρα που ισχυρίζεται πως θέλει να τιμωρηθούν όσοι παρανόμησαν από τη δικαιοσύνη, επιτίθεται δημόσια στην αξιοπιστία της βασικής μάρτυρα κατηγορίας όλων (ανεξαιρέτως) των υποθέσεων παρανομίας και τεχνικής συμβούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO). Αρα ποια τιμωρία επιζητεί; Και αυτό το έπραξε προκειμένου να υποστηρίξει έναν πρώην υπουργό που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκρινε ότι πρέπει να ελεγχθεί ποινικά. Εχει δημοσιευτεί άλλωστε (και σε αυτήν εδώ την εφημερίδα) η πρόταση της εντεταλμένης εισαγγελέως στην EPPO που διαβιβάστηκε στη Βουλή και αναφέρει επακριβώς για ποια αδικήματα θεωρεί πως πρέπει να ελεγχθούν οι Αυγενάκης και Βορίδης. Το πράγμα έγινε ακόμη πιο σούρεαλ, όμως, όταν εμφανίστηκε στην Εξεταστική ο έτερος πρώην υπουργός, ο Γιώργος Γεωργαντάς, ο οποίος, από τους μάρτυρες και την έρευνα, προκύπτει ότι είναι ένας τίμιος άνθρωπος που προσπάθησε πράγματι να εξυγιάνει τον οργανισμό απαλλάσσοντάς τον από ιδιώτες «συμβούλους». Αυτός κατέθεσε ότι είχε μια χαρά συνεργασία με την Τυχεροπούλου. Κι ότι οι προσπάθειες που συνέβησαν επί ημερών του για τη διαφάνεια των πληρωμών ακυρώθηκε από τον διάδοχό του.

Ποιος έχει δίκιο, λοιπόν; Ο Αυγενάκης που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκρινε ότι πρέπει να ελεγχθεί για δύο ποινικά αδικήματα; Ή ο Γεωργαντάς που κρίθηκε καθαρός; Πάντως η ΝΔ κι η κυβέρνηση βγαίνουν μπροστά για να στηρίξουν και να προστατεύσουν τον πρώτο. Δικαίωμά τους, βέβαια, αλλά πρόκειται για επιλογή. Κι οι επιλογές κρίνονται.