Στις πρωτοβουλίες του για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ενίσχυση της διαφάνειας στον Οργανισμό, κατά τη διάρκεια της θητείας του (2022-2023), αναφέρθηκε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς, στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

«Η πολιτική μου στόχευση ήταν να θέσω τον Οργανισμό υπό πλήρη δημόσιο έλεγχο, ώστε να λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοκρατία και λογοδοσία», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα ο πρώην υπουργός αποκάλυψε ότι δεν προχώρησε ποτέ ο πειθαρχικός έλεγχος που ζήτησε το Νοέμβριο του 2022 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για διευθυντές τμημάτων του, οι οποίοι αντί να ελέγχουν τις αιτήσεις των παραγωγών, για πολλά χρόνια περιορίζονταν σε ένα τυπικό, «στεγνό» έλεγχο των εγγράφων που βρίσκονταν μέσα στους φακέλους.

Υπονόμευσαν την προσπάθεια για μετάβαση στο gov

Κάνοντας ειδική αναφορά στην προσπάθειά του για μεταφορά των αιτήσεων για τις πληρωμές στο κυβερνητικό «νέφος», ο κ. Γεωργαντάς είπε ό,τι αντιμετώπισε αντιδράσεις από μέρος των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων που προσπάθησαν να απαξιώσουν και να ακυρώσουν την προσπάθεια. «Πολλά ΚΥΔ μιλούσαν για την ανεπάρκεια αυτής της μετάβασης. Μερικά από αυτά είναι αυτά που ελέγχονται σήμερα» όπως σημείωσε, ενώ συμπλήρωσε ότι φάνηκε πώς ούτε στο τεχνικούς συμβούλους ήταν αρεστό το εγχείρημα της μετάβασης και πρόσθεσε: «η όλη μεταρρύθμιση αντιμετωπίστηκε και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με έλλειψη ενεργού συμμετοχής και με αδιαφορία κάποιων να υπηρετήσουν τη μετάβαση».

Τι είπε για Σημανδράκο και τις πληρωμές του 2022 – «αδειάζει» Αυγενάκη

Αναφερόμενος στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο, ο μάρτυρας δήλωσε ότι ήταν ικανοποιημένος από τη συνεργασία μαζί του, ενώ έσπευσε να τον καλύψει πλήρως για τις πληρωμές του 2022. «Είμαι σίγουρος ότι εντός νομίμου πλαισίου λειτούργησε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ» ανέφερε χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με τον Λευτέρη Αυγενάκη που, όπως είπε χθες στην εξεταστική, ζήτησε την παραίτηση Σημανδράκου λόγω της λανθασμένης πληρωμής του 2022 που επέφερε πρόστιμο 160 εκατ. ευρώ από την αρμόδια ευρωπαϊκή επιτροπή. Απαντώντας στις ερωτήσεις της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένας Αποστολάκη, ο κ. Γεωργαντάς ανέφερε:

Γεωργαντάς: Ο Υπουργός δεν έχει την δυνατότητα να δώσει το «εντέλλεσθε». Εγώ στα αγροτοπεριβαλλοντικά, αυτό που επισήμανα με επιστολή μου προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ (σ.σ. Σημανδράκο) είναι ότι πρέπει να είμαστε εντάξει με τις κανονιστικές υποχρεώσεις. Ζητούσα και επισήμανα τον κίνδυνο και να μην υπερβούμε τις ημερομηνίες και να πληρωθούν οι αγρότες. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι με σύννομο τρόπο έγινε η όποια διαδικασία.

Μιλένα Αποστολάκη: είμαι σίγουρη ότι ο κ. Αυγενάκης μας παρακολουθεί αυτή την ώρα

Γεωργαντάς: Είμαι σίγουρος ότι εντός νομίμου πλαισίου λειτούργησε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τι είπε για Τυχεροπούλου, Μελά και Ξυλούρη

«Ουσιαστική και παραγωγική» χαρακτήρισε τη συνεργασία του και με την πρώην διευθύντρια του Οργανισμού, Παρασκευή Τυχεροπούλου, την οποία εκείνος πρότεινε στον κ. Σημανδράκο να την δει. «Αυτός είναι υπεύθυνος και την επέλεξε για διευθύντρια», όπως είπε.

Ερωτηθείς από την κ. Αποστολάκη την άποψή του για τον εταίρο πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Δημήτρη Μελά, μετά τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στην δικογραφία, ο κ. Γεωργαντάς απάντησε:

Γεωργαντάς: Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί κανένας για τίποτα, παρα μόνο για τον εαυτό του. Είναι διάλογοι που δεν με βρίσκουν σύμφωνο και δεν μπορεί να τους κάνει ένας δημόσιος κρατικός λειτουργός.

Μιλένα Αποστολάκη: θα ζητούσατε την παραίτησή του;

Γεωργαντάς: Σίγουρα θα επαναξιολογούσα την συνεργασία.

Αναφερόμενος στον Γιώργο Ξυλούρη ο πρώην υπουργός είπε ότι τον γνώρισε στο Υπουργείο και ότι τον παρέπεμψε για τα θέματά του στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυμίζεται ότι στις επισυνδέσεις της δικογραφίας ο κ. Ξυλούρης λέει ότι επί Γεωργαντά είχε απαγορευτικό να μπαίνει στο Υπουργείο.