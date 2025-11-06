Σε πέντε καταλυτικές πρωτοβουλίες για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ενίσχυση της διαφάνειας στον Οργανισμό αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

Μεταφορά του ΟΣΔΕ στο gov.gr

Η πρώτη πρωτοβουλία αφορούσε τη μεταφορά του ΟΣΔΕ στο κυβερνητικό νέφος (gov.gr), στο πλαίσιο κεντρικής κυβερνητικής απόφασης. Η υλοποίησή της ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2022, με κοινή υπουργική απόφαση του κ. Γεωργαντά και του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως ανέφερε ο πρώην υπουργός, στόχος ήταν να τερματιστεί το καθεστώς εξάρτησης που εμπόδιζε τον ΟΠΕΚΕΠΕ να λειτουργεί με αυτονομία και να ενισχυθεί η διαφάνεια στη χορήγηση των ενισχύσεων. «Η πολιτική μου στόχευση ήταν να θέσω τον Οργανισμό υπό πλήρη δημόσιο έλεγχο, ώστε να λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοκρατία και λογοδοσία», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πάταξη καταχρήσεων στις επιδοτήσεις

Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορούσε την πάταξη των προσπαθειών επιτήδειων να αποκτήσουν παράνομα επιδοτήσεις από το εθνικό απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόστηκαν αυστηρότερα μέτρα ελέγχου, όπως η τροποποίηση της εγκυκλίου ελέγχων και η απαίτηση ισχυρών νομικών εγγράφων για την απόδειξη ιδιοκτησίας ή νομής εκτάσεων.

Μόνο για το εθνικό απόθεμα του 2021 δεσμεύθηκαν 2.021 ΑΦΜ, ενώ τροποποιήθηκε και η ΚΥΑ του 2015 για την κατανομή βοσκοτόπων, ώστε να λαμβάνουν ενίσχυση μόνο κτηνοτρόφοι με πραγματική παραγωγική δραστηριότητα. Αντίστοιχα, στη νέα ΚΑΠ του 2022 προβλέφθηκε ότι βοσκότοποι θεωρούνται μόνο οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για βόσκηση ζωικού κεφαλαίου.

Χάρη στα μέτρα αυτά, μειώθηκαν σημαντικά οι περιπτώσεις μη νόμιμων δικαιούχων και δεν χρειάστηκε γραμμική μείωση των επιδοτήσεων των υπολοίπων αγροτών. Στο Μέτρο 22 για τις ζωοτροφές το 2023, οι δικαιούχοι περιορίστηκαν σε 68.180 από 87.086 αιτούντες, καθώς οι υπόλοιποι δεν πληρούσαν την προϋπόθεση ελάχιστου τζίρου. Το σύνολο των ενεργειών, όπως τονίστηκε, υπηρετεί την αρχή «Καμία επιδότηση χωρίς παραγωγή – καμία ενίσχυση χωρίς πραγματική δραστηριότητα».

Εφαρμογή του συστήματος Monitoring

Η τρίτη πρωτοβουλία αφορούσε την εφαρμογή του συστήματος Monitoring. Το μέτρο εφαρμόστηκε πιλοτικά το 2022 σε Ημαθία, Τρίκαλα και Καρδίτσα και από το 2023 επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα. Στόχος του είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας μέσω άμεσης επαλήθευσης των δηλώσεων καλλιεργειών και πρόληψης παρατυπιών.

Η μέθοδος αυτή, που συνεχίζεται και υπό τη νέα ΚΑΠ 2023-2027, επιτρέπει στοχευμένες παρεμβάσεις και διασφαλίζει ότι κάθε ενίσχυση καταλήγει στον ενεργό, παραγωγικό αγρότη.

Κατάργηση του Φορέα Συντονισμού

Το 2022, με απόφαση του υπουργείου, καταργήθηκε ο Φορέας Συντονισμού, ο οποίος από το 2014 συμμετείχε στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης μαζί με τα ΚΥΔ. Η κατάργηση είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση περίπου 4,5 εκατ. ευρώ ετησίως, καθώς οι αγρότες δεν επιβαρύνονται πλέον με το κόστος των 5-7 ευρώ ανά αίτηση.

Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται πλέον από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Διαβίβαση υποθέσεων στη δικαιοσύνη

Η πέμπτη πρωτοβουλία αφορά τη διαβίβαση πλήθους υποθέσεων παράνομων πρακτικών στις εισαγγελικές αρχές. Οι αναφορές αφορούσαν τόσο παράνομους δικαιούχους ενισχύσεων όσο και υπευθύνους ΚΥΔ. Ορισμένες από τις υποθέσεις αυτές εκδικάστηκαν πρόσφατα.

Καταλήγοντας, ο κ. Γεωργαντάς τόνισε: «Ο πραγματικός αγρότης, ο πραγματικός καλλιεργητής, ο πραγματικός κτηνοτρόφος είναι εκείνος που καθημερινά μοχθεί, παράγει και κρατά ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο. Οφείλουμε, λοιπόν, να τον στηρίζουμε ουσιαστικά, με πολιτικές που ανταμείβουν τη συνέπεια και τον μόχθο του. Η εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και η στήριξη του πραγματικού παραγωγού συνιστούν στρατηγική επιλογή για το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου. Σε αυτή την κατεύθυνση συστηματικά κινείται η κυβέρνηση, που καταβάλει σημαντική προσπάθεια για την άμεση, αλλά και διαφανή κατανομή των ενισχύσεων»