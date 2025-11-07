Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τα νέα αποτελέσματα της αστυνομικής διερεύνησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε μεταξύ άλλων η Οικονομική Αστυνομία ερευνά τη δράση 4 εγκληματικών ομάδων/οικογενειών, 52 φυσικών και νομικών προσώπων, τα οποία έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά το ποσό το ποσό των 4.056.000 ευρώ, ελέγχοντας τις κινήσεις 79 τραπεζικών λογαριασμών, τις συνδέσεις μεταξύ τους, όπως και την τυχόν καθοδήγησή τους από τρίτα πρόσωπα.

Όπως τόνισε, «πριν από δύο μήνες είχα δεσμευτεί δημόσια πως θα ερευνήσουμε σε βάθος και θα αποκαλύψουμε όλα τα ΑΦΜ που ωφελήθηκαν παρανόμως από ευρωπαϊκά και κρατικά κονδύλια. Η παραβατικότητα δεν περιορίζεται στα όπλα και στη βία περιλαμβάνει και το οικονομικό έγκλημα, την απάτη και την ιδιοποίηση πόρων που προορίζονται για την ανάπτυξη της χώρας. Είναι ζήτημα δικαιοσύνης να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι, καθώς η ισονομία αποτελεί βασική προϋπόθεση για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος».

Πρόσθεσε ότι «στις 31 Αυγούστου είχαμε ανακοινώσει 6354 ΑΦΜ και είχαν εξαχθεί 1036 εκθέσεις και είχαν καταλογιστεί 20 και πλέον εκατομμύρια ευρώ», ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε γνωστό ότι «μέσα στον Οκτώβριο καταλογίστηκαν άλλα 8 εκατομμύρια, σύνολο 33 εκατ. έχουν καταλογιστεί σε όσους παρανόμως έχουν αχρεωστήτως εισπράξει επιδοτήσεις»

«Στο πλαίσιο των ερευνών προχώρησε η διερεύνηση συγκρότησης εγκληματικών ομάδων με στόχο τη λεηλασία των πόρων. Διερευνώνται 4 ομάδες, 52 φυσικά πρόσωπα που έλαβαν πάνω από 4 εκατ. ευρώ και πλέον ερευνάται η ροή ποσών και αυτά θα διαδιβαστούν στον εισαγγελέα και η τυχόν καθοδήγηση από τρίτα πρόσωπα» κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης.