Η μη εφαρμογή της «τεχνικής λύσης» θα συνιστούσε παράβαση καθήκοντος, όπως τόνισε στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης. Εξήγησε παράλληλα τους λόγους που τον οδήγησαν να ζητήσει την παραίτηση του τότε προέδρου του Οργανισμού, Γρηγόρη Βάρρα.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Βορίδης παρουσίασε το «ουσιαστικό θεσμικό έργο» που υλοποιήθηκε επί θητείας του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Υπογράμμισε ότι η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από σημαντικές μεταρρυθμίσεις και εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις στον πρωτογενή τομέα.

Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον νέο νόμο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, στην ενίσχυση των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, στη ρύθμιση για την αμπελουργία και τα δικαιώματα αμπέλου, στη θωράκιση της αγοράς απέναντι στις ελληνοποιήσεις, στο νέο πλαίσιο για τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, στην ίδρυση της ΕΘΕΑΣ και στη διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ.

Ο πρώην υπουργός στάθηκε στις παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους παραγωγής, τις φορολογικές ελαφρύνσεις, την αντιμετώπιση ζωονόσων –ιδίως της πανώλης των χοίρων–, τον εκσυγχρονισμό των ελεγκτικών μηχανισμών και τη στήριξη των αγροτών στη διάρκεια της πανδημίας. Τόνισε επίσης τη σημαντική απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων που, όπως είπε, συνέβαλε στη σταθεροποίηση και αναβάθμιση του αγροτικού τομέα.

Η «τεχνική λύση» και η νομιμότητά της

Απαντώντας σε αναφορές περί «παράνομων πρακτικών» και «εκπροσώπησης συμφερόντων», ο κ. Βορίδης υπογράμμισε ότι σε όλη τη διάρκεια της θητείας του εφάρμοσε απαρέγκλιτα την κυβερνητική πολιτική. Επισήμανε ότι η λεγόμενη «τεχνική λύση» αποτελεί διοικητική πρακτική που εφαρμόζεται από το 2015 και είναι η μοναδική νόμιμη διαδικασία για την κατανομή δημόσιων βοσκοτόπων, ώστε να λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι τις ενισχύσεις που δικαιούνται.

Κατέθεσε έγγραφα που, όπως είπε, αποδεικνύουν ότι η διαδικασία εφαρμόστηκε τόσο πριν όσο και μετά τη δική του θητεία. Τόνισε ότι η αμφισβήτησή της ως «μη σύννομης» δεν εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα, καθώς ο νόμος προβλέπει ρητά τη χρήση της μέχρι την ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.

Έλεγχοι και αύξηση ζωικού κεφαλαίου

Σε ερώτηση για την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου, ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε εκτεταμένους ελέγχους, ενώ το ΥΠΑΑΤ υπέβαλε αίτημα για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού το καλοκαίρι του 2020. Στην ίδια περίοδο, συμφώνησε σε περιοριστικά μέτρα που είχε προτείνει ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού, Φάνης Παπάς.

Η απομάκρυνση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στην απομάκρυνση του κ. Βάρρα, ο κ. Βορίδης εξήγησε ότι αυτή αποφασίστηκε λόγω δημόσιων δηλώσεων του τότε προέδρου περί δήθεν «στρατηγικής επιρροής» από τον τεχνικό σύμβουλο, χωρίς να παραθέσει στοιχεία. Οι δηλώσεις αυτές, όπως είπε, εξέθεταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο.

Οι καταγγελίες περί «εκπροσώπησης συμφερόντων»

Απαντώντας στις κατηγορίες ότι δήθεν εκπροσωπεί συμφέροντα της εταιρείας Neuropublic, ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεργαζόταν με την εταιρεία ως τεχνικό σύμβουλο εδώ και 13 χρόνια, πολύ πριν από τη δική του θητεία. Επισήμανε ότι επί υπουργίας του ο σχετικός διαγωνισμός έγινε για πρώτη φορά ανταγωνιστικός, με συμμετοχή περισσότερων εταιρειών.

Πρόσθεσε ότι η Neuropublic είχε προσφύγει κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, η οποία ωστόσο κρίθηκε σύννομη από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Τόνισε ακόμη πως κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας δεν υπήρξε καμία ανάθεση έργου προς την εταιρεία.

Οι έλεγχοι και οι καταγγελίες για ΑΦΜ

Ο κ. Βορίδης ήταν κατηγορηματικός ότι δεν παρενέβη ποτέ σε ελέγχους ούτε ζήτησε τη δέσμευση ή αποδέσμευση ΑΦΜ. Όπως δήλωσε, αυτό έχει επιβεβαιωθεί από όλους τους μάρτυρες που έχουν καταθέσει, ακόμη και από τον κ. Βάρρα. Αντίθετα, είχε δώσει εντολή για διευρυμένους ελέγχους ώστε οι ενισχύσεις να καταλήγουν μόνο σε όσους τις δικαιούνται.

Κριτική προς την αντιπολίτευση

Ο πρώην υπουργός άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι έσπευσε «χωρίς το παραμικρό στοιχείο» να δημιουργήσει κατηγορίες εις βάρος του. Όπως είπε, «η αντιπολίτευση θέλει να επενδύσει πολλά στη στοχοποίησή μου», υποστηρίζοντας ότι πίσω από αυτή την τακτική υπάρχει πολιτικός σχεδιασμός που σχετίζεται με τη δική του πολιτική πορεία.

Κατέληξε λέγοντας πως η συζήτηση θα έπρεπε να επικεντρώνεται στα θεσμικά ελλείμματα που ανέδειξε η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, και όχι σε ανύπαρκτες κατηγορίες.