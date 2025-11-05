Προς το τέλος του ’24 ήταν: η ΑΕΚ ισοφαρίζει τον Λεβαδειακό στη Νέα Φιλαδέλφεια (1-1) με σουτ από κοντά του Μήτογλου. Κατακυρώνεται το γκολ, μολονότι ο αμυντικός έσπρωξε αντίπαλό του (Κασσός) όπως φαίνεται στην τηλεόραση. Ο Λεβαδειακός διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση του ρέφερι Τσακαλίδη αλλά και για το γεγονός πως ο (VAR) Βεργέτης δεν κάλεσε τον συνάδελφό του. Δεν έγινε το παραμικρό. Μία ημέρα μετά, ο Βαλέρι της ΚΕΔ ξεκαθάρισε πως το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει γιατί υπήρξε φάουλ από τον επιτιθέμενο.

Τώρα, σχεδόν έναν χρόνο μετά, είχαμε μια πανομοιότυπη φάση, πάλι στην έδρα της ΑΕΚ, ξανά στην ίδια εστία. Ο Γιόβιτς έσπρωξε τον Μαυρία του Παναιτωλικού, έπιασε την κεφαλιά και σε δεύτερο χρόνο σκοράρισε, αλλά το γκολ του σέρβου στράικερ δεν μέτρησε από τον Παπαδόπουλο γιατί τον κάλεσε από το VAR ο Ευαγγέλου να ξαναδεί τη φάση. Χθες, η ΚΕΔ και ο επικεφαλής της, Στεφάν Λανουά έκριναν πως

«ο επιθετικός της ΑΕΚ κάνει καθαρό φάουλ, σπρώχνοντας τον αντίπαλό του και με τα δύο χέρια, για να δημιουργήσει με αθέμιτο τρόπο απόσταση μεταξύ τους πριν πετύχει τέρμα. Το VAR έκανε σωστή παρέμβαση προτείνοντας στον διαιτητή onfiled review που οδήγησε στην ακύρωση του τέρματος».

Είναι πασιφανές πως για τους ανθρώπους της διαιτησίας τα χέρια δεν είναι τρόπος ώστε να αμύνεται ένας ποδοσφαιριστής. Ούτε να κρατά τον αντίπαλό του, ούτε βέβαια να… ξεχειλώνει τη φανέλα θέλοντας να τον εμποδίσει. Αυτό φάνηκε και από την ανάλυση για τη φάση – πέναλτι στον Ταρέμι στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Αρη: «Ο αμυντικός του Αρη κάνει φάουλ κρατώντας τον αντίπαλό του αρχικά έξω από την περιοχή του πέναλτι και στη συνέχεια μέσα σε αυτή. Αμυνόμενος με τέτοιο τρόπο ο παίκτης, παίρνει το ρίσκο να καταλογιστεί πέναλτι. Σε αυτή την περίπτωση περιμένουμε παρέμβαση του VAR αν ο διαιτητής δεν είδε την παράβαση ώστε να καταλογιστεί το πέναλτι». Ηταν, συνεπώς, παράβαση εντός περιοχής. Πέναλτι. Που δεν καταλογίστηκε. Κι αν ορισμένοι θέλουν να μιλούν για «τηλεοπτικές φάσεις», μοιάζει βέβαιο πως το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, πήγε σε άλλο επίπεδο και κάθε τέτοια κίνηση του μπακ ελέγχεται γιατί πολύ απλά υπάρχει και ο… ηλεκτρονικός διαιτητής. Αρκεί αυτός να βλέπει τα πάντα και βέβαια να υπάρχει κοινή γραμμή από τους ρέφερι. Γιατί δεν μπορεί ένας διαιτητής να καταλογίζει τα τραβήγματα και ένας άλλος να σφυρίζει αδιάφορα. Εδώ έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά.