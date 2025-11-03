Η ΑΕΚ κέρδισε τον Παναιτωλικό με 1-0 στις καθυστερήσεις, αλλά η εμφάνιση έφερε νέα ερωτήματα. Με πολλές απουσίες, δυσκολία στη δημιουργία φάσεων και έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία του Παπαδόπουλου, η «Ένωση» κρατά μόνο τους τρεις βαθμούς.

Ανάλυση των φάσεων, του τακτικού σχεδίου, των δηλώσεων του Μάρκο Νίκολιτς και των επόμενων κινήσεων της ΑΕΚ. Τι αλλάζει ενόψει Σάμροκ Ρόβερς και ΟΦΗ. Ποιες θέσεις «καίνε» για μεταγραφική ενίσχυση τον Γενάρη.

Σχόλιο, ρεπορτάζ και παρασκήνιο για όσα συμβαίνουν στην ΑΕΚ από τον Σταμάτη Βούλγαρη!