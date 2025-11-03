Η νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού, με το γκολ του Πινέδα να μπαίνει στις καθυστερήσεις ήταν «χρυσάφι». Όχι γιατί αυτή η ομάδα θα μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Όποιος είναι ρεαλιστής και δε θέλει να πουλάει παπατζιλίκι, το αντιλαμβάνεται αυτό. Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί.

Η ΑΕΚ δεν έχει το υλικό για να αντέξει μέχρι τέλους. Έχει πολλές ανάγκες και μόνο αν δεν έχει άλλες απώλειες μέχρι το τέλος της ημερολογιακής χρονιάς θα έχει μία ελπίδα ΑΝ γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις. Δεν έχει επίσης τον «οργανισμό» ή τον «μηχανισμό», για να προστατέψει την ίδια της την ομάδα. Μόνο χαζός δεν το καταλαβαίνει αυτό! Και όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν κάτι διαφορετικό, μάλλον περισσότερο κακό κάνουν παρά καλό. Από «θα» έχει χορτάσει ο κάθε πικραμένος!

Στη Νέα Φιλαδέλφεια χθες το μπινελίκι προς τον Ιωάννη Παπαδόπουλο πήγαινε σύννεφο κατά τη διάρκεια του ματς. Είναι αλήθεια ότι επέτρεψε να μην παιχθεί ποδόσφαιρο, ότι προκάλεσε έντονο εκνευρισμό με κάποια σφυρίγματά του, ότι ο Ευαγγέλου του έδωσε την «αφορμή» για να ακυρώσει το γκολ του Γιόβιτς.

Λήγει λοιπόν το ματς και ο Μάριος Ηλιόπουλος πηγαίνει στον διαιτητή. Η «συνάντησή» τους κράτησε 6,8 δευτερόλεπτα από την ώρα που τον πλησίασε, μέχρι την ώρα που αποχώρησε. Σε έξι δευτερόλεπτα μπορείς να πεις πολλά. Πάρα πολλά. Είναι επαρκέστατος χρόνος. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορείς να πεις και… τίποτα, γιατί αν πεις κάτι «περίεργο», μπορεί να γραφτεί στο φύλλο αγώνα και να έχεις άλλα.

Και πριν πάει στον διαιτητή, ο Μάριος Ηλιόπουλος τα έλεγε και με τους ανθρώπους του Δ.Σ. που είναι και νομικοί. Είναι όλα καταγεγραμμένα στην κάμερα, δεν τα βγάζουν από το κεφάλι μου.

Εικασίες λοιπόν για το τι μπορεί να είπε ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ στον ρέφερι από τη Μακεδονία δεν μπορώ να κάνω. Ούτε θα ασχοληθώ με το αν του έδωσε το χέρι, πώς του το κράτησε ή αν το έσφιξε με δύναμη, ή αν τον κοίταξε με… δολοφονικό βλέμμα. Όλα αυτά είναι επικοινωνιακές γελοιότητες που δεν τις πιστεύουν ούτε μικρά παιδιά.

Αν η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΚ, θεωρεί – πιστεύει ότι αδικείται, ή ότι την έχουν στοχοποιήσει ο Λανουά και οι διαιτητές ή ότι παίζονται παιχνίδια εις βάρος της (μετά από όλα όσα έχουν συμβεί), έχει μόνο έναν νόμιμο δρόμο. Αποσύρει την εμπιστοσύνη της στον Στεφάν Λανουά και προχωράει σε επίσημες καταγγελίες!

Μπορεί να το κάνει; Έχει ο Μάριος Ηλιόπουλος τα στοιχεία και τη διάθεση να το πράξει; Ας το κάνει. Το να βγαίνει διαρροή ότι «τσαντίστηκαν» στην ΠΑΕ είναι για γέλια! Δεν σε παίρνει κανένας σοβαρά. Υπάρχει έστω ένας που πραγματικά πιστεύει ότι… τσουτσούριασε κάποιος επειδή πήγε ο Ηλιόπουλος στον Παπαδόπουλο και του μίλησε σε… αυστηρό τόνο με τον φωτογράφο δίπλα για να τραβήξει τη φωτογραφία;

Στις 23 Σεπτεμβρίου (μετά το ματς με τη Λάρισα), είχε πάει ο Αλέξης Δέδες και είχε δώσει συνέντευξη και είχε πει ότι θα πάνε από την ΑΕΚ στην UEFA. Ακολούθησαν τα ματς με την Κηφισιά και τον Παναιτωλικό. Στο πρώτο είχαμε το «όποιος κατάλαβε, κατάλαβε» και το βράδυ της Κυριακής είχαμε τη φωτογραφία με τον Παπαδόπουλο.

Στα δύο ματς με τους δύο ανταγωνιστές του τίτλου «ζυγίστηκες» και βγήκες… λειψός. Η εικόνα της ομάδας επιβεβαιώνει ότι δυστυχώς δεν υπάρχει καμία βελτίωση. Τα θέματα με τους τραυματισμούς είναι πολλά και φέτος ως δια μαγείας, δεν έχουμε ούτε ΕΔΕ (όπως έγραφαν συγκεκριμένοι τύποι πέρσι), ούτε αλλαγές κάθε τρεις και λίγο στο επιτελείο. Μάλλον φέτος, δεν έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον όπως πέρσι, όπου κόσμος πήγαινε και ερχόταν στα Σπάτα χωρίς να υπάρχουν ούτε ανακοινώσεις, ούτε ενημερώσεις.

Η ΑΕΚ υποτίθεται ότι Οκτώβριο και Νοέμβριο θα έδειχνε το καλό της πρόσωπο. Τον Οκτώβριο είδαμε το χειρότερό της. Τρεις ήττες με κάτω τα χέρια (από Τσέλιε, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό)! Για το Νοέμβριο θα δούμε. Απλά να μην παρασυρθούμε ξανά από καμία 4άρα ή 5άρα επί της Σάμροκ και αρχίσουν πάλι τα… πανηγύρια, όπως συνέβη με την Αμπερντίν που παραπαίει!

Ο Μάρκο Νίκολιτς καλά θα κάνει να δουλέψει ακόμα περισσότερο. Η ΑΕΚ έχει 10 γκολ ενεργητικό σε εννιά ματς. Ένα περισσότερο από τους Αστέρα Τρίπολης, Παναιτωλικό, ΑΕΛ, ΟΦΗ, και Άρη και πολλά λιγότερα από τους Λεβαδειακό (21), Ολυμπιακό (20), ΠΑΟΚ (19), Κηφισιά (16), δύο λιγότερα από το Βόλο και ένα από τον Ατρόμητο. Σε αυτό δε φταίει καμία διαιτησία. Ούτε ότι σε εννιά ματς έχει μόλις μία νίκη στο πρωτάθλημα με περισσότερα από ένα γκολ διαφορά (αυτή με τον Πανσερραϊκό στην πρεμιέρα).

Γιατί μέχρι την 1η Γενάρη δε θα έχει καμία προσθήκη. Και αν η ΑΕΚ θέλει να ενισχυθεί, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, ο Μηνάς Λυσάνδρου και ο Μάριος Ηλιόπουλος θα πρέπει να φέρουν παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά στις… 31/12 και όχι στις 31/1 ή… καθόλου όπως συνέβη πέρσι, όπου στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου πουλήθηκε και ο Γκαρσία.

Γιατί ωραία τα «παχιά» λόγια και οι βαρύγδουπες εκφράσεις, αλλά στο χωριό μου λένε και κάτι άλλο. Με πορδές δεν βάφεις αυγά.