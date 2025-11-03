Ορισμένοι, ας πούμε ο Νίκολιτς, βλέπουν το ποτήριο μισογεμάτο. Εκτιμούν πως οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μάχονται μέχρι το φινάλε, είναι ενωμένοι και παίρνουν νίκες πολύτιμες που φέρνουν βαθμούς.

Αλλοι, έχουν την άποψη πως η στάμνα κάποτε θα σπάσει. Γιατί δεν μπορείς συνεχώς να σχοινοβατείς ούτε να κρίνονται όλα τα ματς σε μια κλωστή. Και ιδού κάποια συμπεράσματα για την έως τώρα πορεία της ΑΕΚ την εφετινή σεζόν.