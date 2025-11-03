Ορισμένοι, ας πούμε ο Νίκολιτς, βλέπουν το ποτήριο μισογεμάτο. Εκτιμούν πως οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μάχονται μέχρι το φινάλε, είναι ενωμένοι και παίρνουν νίκες πολύτιμες που φέρνουν βαθμούς.
Αλλοι, έχουν την άποψη πως η στάμνα κάποτε θα σπάσει. Γιατί δεν μπορείς συνεχώς να σχοινοβατείς ούτε να κρίνονται όλα τα ματς σε μια κλωστή. Και ιδού κάποια συμπεράσματα για την έως τώρα πορεία της ΑΕΚ την εφετινή σεζόν.
  1. Με εξαίρεση την πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Πανσερραϊκό, όλοι οι αγώνες των Κιτρινόμαυρων στη Νέα Φιλαδέλφεια, παίζονται στο γκολ. Οι νικηφόροι αγώνες, εννοείται: 2-0 με τον Πανσερραϊκό, 1-0 τον Αστέρα, 1-0 τον Βόλο, 1-0 τον Παναιτωλικό. Δεν λες και θηρία τους αντιπάλους.
  2. Το καλό νέο είναι πως η ΑΕΚ δεν δέχεται γκολ όταν συναντά τους λεγόμενους «ανίσχυρους». Διατηρεί τον έλεγχο, πασχίζει να διασπάσει την άμυνά τους, δεν δέχεται  μεγάλες φάσεις.
  3. Το ματς με τον Παναιτωλικό υπήρξε κομβικό για τη συνέχεια. Οι παίκτες του Νίκολιτς έρχονταν από σερί που δεν το λες και θεαματικό. Νίκη στις καθυστερήσεις με την Κηφισιά στο Περιστέρι, ήττα από τον ΠΑΟΚ μέσα, ήττα με τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης και τρεις βαθμοί επί της Ηλιούπολης στο Κύπελλο στο 90’ συν 7! Όλο αυτό το σκηνικό έφερε τριγμούς, γκρίνια, ίσως αμφισβήτηση για πρόσωπα και ασφαλώς εκνευρισμό και αμφιβολία.
  4. Αν οι γηπεδούχοι δεν νικούσαν, τότε θα έμεναν ακόμη πιο πίσω στη βαθμολογία. Τώρα με τους 19 βαθμούς έχουν μπροστά τους τον ΠΑΟΚ (23) και τον Ολυμπιακό (22). Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν έμεναν στους 17;
  5. Δύο φορές βρήκε γκολ η ΑΕΚ, σε δύο φάσεις ήταν «μέσα» ο Ρότα. Ναι, ο παίκτης που ακόμη δεν τον έχουν φωνάξει για ανανέωση συμβολαίου, ο μπακ που παίζει μόνος του την πλευρά γιατί ο κόουτς δεν «βλέπει» τον Οντουμπάτζο, ο διεθνής ακραίος αμυντικός με τις αστείρευτες δυνάμεις. Σέντρα στον Γιόβιτς για το γκολ του Σέρβου που δεν μέτρησε, σέντρα και το  γκολ του Πινέδα, να πως ήρθε το 1-0 –λύτρωση για την ΑΕΚ.
