- Με εξαίρεση την πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Πανσερραϊκό, όλοι οι αγώνες των Κιτρινόμαυρων στη Νέα Φιλαδέλφεια, παίζονται στο γκολ. Οι νικηφόροι αγώνες, εννοείται: 2-0 με τον Πανσερραϊκό, 1-0 τον Αστέρα, 1-0 τον Βόλο, 1-0 τον Παναιτωλικό. Δεν λες και θηρία τους αντιπάλους.
- Το καλό νέο είναι πως η ΑΕΚ δεν δέχεται γκολ όταν συναντά τους λεγόμενους «ανίσχυρους». Διατηρεί τον έλεγχο, πασχίζει να διασπάσει την άμυνά τους, δεν δέχεται μεγάλες φάσεις.
- Το ματς με τον Παναιτωλικό υπήρξε κομβικό για τη συνέχεια. Οι παίκτες του Νίκολιτς έρχονταν από σερί που δεν το λες και θεαματικό. Νίκη στις καθυστερήσεις με την Κηφισιά στο Περιστέρι, ήττα από τον ΠΑΟΚ μέσα, ήττα με τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης και τρεις βαθμοί επί της Ηλιούπολης στο Κύπελλο στο 90’ συν 7! Όλο αυτό το σκηνικό έφερε τριγμούς, γκρίνια, ίσως αμφισβήτηση για πρόσωπα και ασφαλώς εκνευρισμό και αμφιβολία.
- Αν οι γηπεδούχοι δεν νικούσαν, τότε θα έμεναν ακόμη πιο πίσω στη βαθμολογία. Τώρα με τους 19 βαθμούς έχουν μπροστά τους τον ΠΑΟΚ (23) και τον Ολυμπιακό (22). Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν έμεναν στους 17;
- Δύο φορές βρήκε γκολ η ΑΕΚ, σε δύο φάσεις ήταν «μέσα» ο Ρότα. Ναι, ο παίκτης που ακόμη δεν τον έχουν φωνάξει για ανανέωση συμβολαίου, ο μπακ που παίζει μόνος του την πλευρά γιατί ο κόουτς δεν «βλέπει» τον Οντουμπάτζο, ο διεθνής ακραίος αμυντικός με τις αστείρευτες δυνάμεις. Σέντρα στον Γιόβιτς για το γκολ του Σέρβου που δεν μέτρησε, σέντρα και το γκολ του Πινέδα, να πως ήρθε το 1-0 –λύτρωση για την ΑΕΚ.
Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 0-5: «Καθάρισε» από νωρίς ο «δικέφαλος» κι ανέβηκε ξανά στην κορυφή
Ο ΠΑΟΚ συνέτριψε τον Πανσερραϊκό με 5-0 και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας. Πρωταγωνιστής ο Οζντόεφ, που πέτυχε δύο γκολ για δεύτερο συνεχόμενο ματς.
ΑΕΚ: Η ενδεκάδα κόντρα στον Παναιτωλικό
Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στην OPAP Arena για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Πένραϊς, Ρέλβας, Βίντα, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Ζοάο Μάριο, Κοϊτά, Καλοσκάμης, Πιερό.
ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του «Δικεφάλου» κόντρα στον Πανσερραϊκό
Η ενδεκάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου για την εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό για την ένατη αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Μπάγερν Μονάχου: Ο Χάινερ σφραγίζει ξανά την εξουσία και σπάει όλα τα ρεκόρ!
Ο Χέρμπερτ Χάινερ, ο 71χρονος πρόεδρος της Μπάγερν Μονάχου, επανεξελέγη σήμερα (2/11) για τρίτη συνεχόμενη τριετή θητεία, στην ετήσια γενική συνέλευση του συλλόγου. Και δεν ήταν μόνο η επανεκλογή που «έγραψε» ιστορία. Στην ίδια συνεδρίαση η ομάδα ανακοίνωσε νέο ρεκόρ εσόδων για το οικονομικό έτος 2024/25, φτάνοντας τα 978,3 εκατομμύρια ευρώ, αύξηση 2,8% σε σχέση […]
Σταν Βαβρίνκα στην Αθήνα: Ο θρύλος του τένις ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στο ATP 250
Η Αθήνα ετοιμάζεται για ένα απόγευμα γεμάτο… τένις! Ο τρεις φορές κάτοχος Grand Slam, Σταν Βαβρίνκα, κάνει πρεμιέρα στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250, τη Δευτέρα (3/11) στις 18:00 στο Telekom Center Athens. Ο Ελβετός πρώην Νο.3 του κόσμου, γνωστός για το μοναδικό, δυναμικό αλλά και ντελικάτο backhand με το ένα χέρι, παραμένει σημείο […]