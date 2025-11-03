Η ΑΕΚ των αρκετών απουσιών και προβλημάτων της κακής ψυχολογίας εξαιτίας όσων είχαν προηγηθεί, κατάφερε έστω και στις καθυστερήσεις να πάρει τους τρεις βαθμούς κόντρα στον Παναιτωλικό, να επιστρέψει στις νίκες και να μην επιτρέψει να ανοίξει η ψαλίδα από τους δύο πρωτοπόρους, που είχαν κερδίσει προχθές και νωρίτερα χθες, ακόμα περισσότερο.

Η ΑΕΚ από το ξεκίνημα του αγώνα ανέλαβε τα ηνία, είχε την μπάλα στην κατοχή της και έψαχνε να βρει τρόπο να διασπάσει την πολυπρόσωπη άμυνα των φιλοξενουμένων, οι οποίοι την περίμεναν σε πολύ χαμηλό μπλοκ με όλους τους παίκτες τους πίσω και από το ημικύκλιο της σέντρας.

Οι Κιτρινόμαυροι επιδίωκαν να κινηθούν ανάμεσα στις γραμμές και είχαν τη δυνατότητα να κάνουν πολλές επιθέσεις, καθώς οι Αγρινιώτες κάθε φορά που έπαιρναν την κατοχή επιχειρούσαν με πολύ βαθιές μπαλιές να φύγουν στην κόντρα, αλλά ήταν πάντα λανθασμένες και οι γηπεδούχοι είχαν νέες ευκαιρίες.

Η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο είχε 71% κατοχή, αλλά μόλις μία τελική στον στόχο και δύο καλές φάσεις, ενώ ο Παναιτωλικός από την άλλη με το πολύ παθητικό παιχνίδι του, βρήκε μόνο μία φορά την ευκαιρία να φύγει στην κόντρα, χωρίς ωστόσο να πετύχει κάτι καλό.

Με την έναρξη του β’ μέρους ο Ζοάο Μάριο «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι, αλλά όσο ο χρόνος κυλούσε, η ΑΕΚ δεν έβρισκε φάσεις και ο Νίκολιτς αποφάσισε να παίξει με δύο φορ. Εβγαλε τον Καλοσκάμη από το ματς, έβαλε τον Γιόβιτς δίπλα στον Πιερό και έφερε τον Κοϊτά δεξιά και τον Ζοάο Μάριο αριστερά σε ένα «καθαρό» 4-4-2.

Οσο ο χρόνος περνούσε, η πίεση αυξανόταν, η ΑΕΚ έψαχνε κυρίως από τα πλάγια να «τρυπήσει» την άμυνα του Παναιτωλικού και το κατάφερε μία φορά με στατική μπάλα όπου ο Αλεξιτς απομάκρυνε στη γραμμή και άλλες δύο φορές έπειτα από ενέργεια του Ρότα. Στην πρώτη ο Γιόβιτς σκόραρε, αλλά το γκολ δεν μέτρησε ύστερα από παρέμβαση VAR, ωστόσο στη δεύτερη ο Πινέδα «σκότωσε» τους φιλοξενούμενους που δεν έκαναν απολύτως τίποτα σε όλο το ματς.