Με πέντε παρεμβάσεις επιδιώκει η κυβέρνηση να δώσει «ανάσες» στο εισόδημα των συνταξιούχων για το 2026, οι οποίοι σε μία 15ετία είχαν απώλειες ύψους 160 δισ. ευρώ. Η αρχή των παροχών θα γίνει τον Νοέμβριο με την καταβολή των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους και θα συνεχιστεί το 2026 με τις αυξήσεις ύψους 2,4% καθώς και με το μέτρο της σταδιακής κατάργησης της προσωπικής διαφοράς, παράλληλα με τα νέα φορολογικά μέτρα. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι διπλή φορολόγηση θα συνεχίσουν να έχουν οι 440.000 συνταξιούχοι που επιβαρύνονται με το χαράτσι της ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης) τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική τους σύνταξη.

Αυξήσεις συντάξεων

Πριν από τα Χριστούγεννα – με την πληρωμή των συντάξεων Ιανουαρίου 2026 – θα καταβληθεί η ετήσια αύξηση ύψους 2,4% (μεικτά). Με βάση το 2,4%, οι συνταξιούχοι θα δουν τις αποδοχές τους να αυξάνονται από 12 ευρώ τον μήνα (μεικτά) για συντάξεις των 500 ευρώ έως 65 ευρώ για συντάξεις των 2.700 ευρώ.

Σε ετήσια βάση οι αυξήσεις θα είναι 150 ευρώ για συντάξεις των 500 ευρώ, 350 ευρώ για συντάξεις των 1.250 ευρώ και 780 ευρώ για συντάξεις των 2.700 ευρώ.

Η μέση καθαρή αύξηση θα είναι:

Από 12 έως 20 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 500 έως 850 ευρώ.

τον μήνα για συντάξεις από 500 έως 850 ευρώ. Εως 31 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 800 έως 1.300 ευρώ.

για συντάξεις από 800 έως 1.300 ευρώ. Εως 36 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.300 έως 1.500 ευρώ.

για συντάξεις από 1.300 έως 1.500 ευρώ. Εως 45 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.500 έως 1.800 ευρώ.

για συντάξεις από 1.500 έως 1.800 ευρώ. Εως 65 ευρώ τον μήνα για συντάξεις από 1.800 έως 2.700 ευρώ.

Δεν θα πάρουν αύξηση όσοι λαμβάνουν έναντι ή προσωρινή σύνταξη· η αύξηση θα πιστωθεί μαζί με τα αναδρομικά όταν εκδοθεί η οριστική. Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων παρατηρούν ότι οι αυξήσεις για το 2026 θα κινηθούν στο 2,4%, όταν ο επίσημος πληθωρισμός «τρέχει» ήδη στο 3%. Την ίδια ώρα, για τέταρτη συνεχή χρονιά, δεν προβλέπονται αναπροσαρμογές στις επικουρικές συντάξεις 1,3 εκατ. δικαιούχων. Παράλληλα δίνεται βάρος στη διπλή και άδικη φορολόγηση μέσω ΕΑΣ.

Επίδομα 250 ευρώ

Μεταξύ 10 και 20 Νοεμβρίου υπολογίζει ο ΕΦΚΑ να καταβληθεί το επίδομα ύψους 250 ευρώ σε χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους (500 ευρώ στο ζευγάρι). Ωστόσο, εκτός του επιδόματος θα μείνουν δεκάδες χιλιάδες, αφού θεσπίστηκαν «κόφτες» για την καταβολή του.

Η οικονομική ενίσχυση διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση: μεμονωμένοι συνταξιούχοι λαμβάνουν 250 ευρώ, τα ζευγάρια 500 ευρώ. Η διαδικασία θα γίνει αυτόματα χωρίς αίτηση.

Δεν θα το λάβουν:

Οσοι είναι κάτω των 65 ετών.

Οσοι έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά.

Οσοι εργάζονται.

Οσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024.

Οσοι λαμβάνουν πρόωρη και όχι οριστική σύνταξη τον Σεπτέμβριο 2025,

καθώς και μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχοι ΚΕΑ, επιδόματος τέκνων και γυναίκες με μειωμένες συντάξεις κάτω των 65.

Προσωπική διαφορά

Αυξήσεις από 1/1/2026 και για κάθε επόμενο έτος θα πάρουν 671.584 συνταξιούχοι που λαμβάνουν προσωπική διαφορά. Από το 2027 καταργείται ο συμψηφισμός. Οι συνταξιούχοι θα πάρουν για το 2026 τουλάχιστον τη μισή αύξηση και από το 2027 ολόκληρη.

Οι ωφελημένοι του νέου συστήματος προσωπικής διαφοράς είναι οι συνταξιούχοι με συντάξεις:

έως 1.200 € και υπόλοιπο διαφοράς έως 50–55 €.

με διαφορά 100–150 €, που θα λάβουν τη μισή αύξηση το 2026.

του πρώην ΟΑΕΕ, με διαφορά έως 450 €, που θα λάβουν για πρώτη φορά πραγματική αύξηση.

Παραδείγματα

Αν η αύξηση είναι 30 € και η προσωπική διαφορά 25 €, θα πάρουν 15 €.

Αν η αύξηση είναι 30 € και η διαφορά 5 €, το καθαρό κέρδος θα είναι 25 €.

Αν η αύξηση είναι 30 € και η διαφορά 80 € ή 180 € ή 300 €, θα λάβουν 15 €.

ΕΑΣ (Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων)

Περίπου 120.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι με σύνταξη άνω των 1.400 € θα δουν αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους. Διάταξη στο εργασιακό νομοσχέδιο προβλέπει το «πάγωμα» της ΕΑΣ για όσους διακόψουν οριστικά την εργασία τους. Στόχος είναι να μην επιβαρύνονται με υψηλότερο κλιμάκιο μετά την προσαύξηση της σύνταξης.

Ωστόσο, η μνημονιακή διπλή φορολόγηση μέσω ΕΑΣ για 440.000 συνταξιούχους παραμένει.

Μείωση φορολογίας

Συνταξιούχοι με εισόδημα άνω των 10.000 € θα έχουν αύξηση αποδοχών λόγω μειωμένης παρακράτησης φόρου. Οι υπόλοιποι με εισόδημα έως 833 € μηνιαίως παραμένουν στο αφορολόγητο. Το όριο δεν τιμαριθμοποιήθηκε.

Παρά τις 20 περικοπές της μνημονιακής περιόδου, η ΕΑΣ εξακολουθεί να ισχύει. Ο λογαριασμός για τους συνταξιούχους φτάνει τα 10 δισ. ευρώ σε 14 χρόνια, ενώ μόνο για το 2025 θα πληρώσουν 886 εκατ. ευρώ.