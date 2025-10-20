Από την αρχή είχαν κυκλοφορήσει φήμες πως η συνάντηση που είχε την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δεν ήταν εύκολη».

Σύμφωνα όμως με τις πληροφορίες των «Financial Times», στην πραγματικότητα το κλίμα δεν διέφερε και πολύ από εκείνη την πρώτη, διαβόητη πια συνάντηση που είχαν τον Φεβρουάριο, απλά αυτή τη φορά δεν τα κατέγραψαν όλα οι κάμερες.

«Θα καταστρέψει την Ουκρανία…»

Ο αμερικανός πρόεδρος, ανέφερε η βρετανική εφημερίδα, προέτρεψε τον ουκρανό ομόλογό του να αποδεχτεί τους όρους της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν τού είχε πει μια μέρα νωρίτερα, στην τηλεφωνική τους επικοινωνία, ότι θα «καταστρέψει» την Ουκρανία αν δεν συμφωνήσει.

Η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι φέρεται να διολίσθησε πολλές φορές σε «καβγά», με τον πρώτο να «βρίζει συνεχώς».

Σύμφωνα πάντα με τις πηγές των «FT», ο πρόεδρος των ΗΠΑ πέταξε στο πάτωμα χάρτες των μετώπων στην Ουκρανία, επέμεινε να παραδώσει ο Ζελένσκι ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς στον Πούτιν και επανέλαβε τα επιχειρήματα που είχε διατυπώσει ο ρώσος ηγέτης στην τηλεφωνική συνομιλία που είχαν την προηγούμενη ημέρα.

Τεταμένη συνάντηση

Παρότι η Ουκρανία κατάφερε τελικά να πείσει τον Τραμπ να υποστηρίξει το πάγωμα των γραμμών του μετώπου, κάτι που έκανε και δημόσια, η τεταμένη συνάντηση αντικατοπτρίζει την ασταθή στάση του προέδρου των ΗΠΑ και την προθυμία του να υποστηρίξει τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του Πούτιν.

Πήγαν για Tomahawk

Ο Ζελένσκι και η ομάδα του πήγαν στον Λευκό Οίκο με την ελπίδα να πείσουν τον Τραμπ να τους προμηθεύσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk.

Μόλις την Τρίτη, άλλωστε, πιστός στη φιλοουκρανική στροφή των τελευταίων εβδομάδων, ο Τραμπ είχε αφήσει αυτό το ενδεχόμενο ανοιχτό. Μετά το τηλεφώνημά του με τον Πούτιν, ωστόσο, και τη συμφωνία τους να συναντηθούν προσεχώς στη Βουδαπέστη, όχι μόνο αρνήθηκε να το κάνει, αλλά φάνηκε, κατά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, να υιοθετεί επί λέξει πολλά από τα επιχειρήματα του Πούτιν, παρότι έρχονταν αρκετές φορές σε αντίθεση με πρόσφατες δηλώσεις του για τις αδυναμίες της Ρωσίας.

Συμφωνία ή καταστροφή

Σύμφωνα με έναν ευρωπαίο αξιωματούχο, ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι ο Πούτιν τού είχε πει ότι η σύγκρουση ήταν «ειδική επιχείρηση, ούτε καν πόλεμος», προσθέτοντας ότι ο ουκρανός ηγέτης πρέπει να συνάψει συμφωνία ή να αντιμετωπίσει την καταστροφή.

Ο Τραμπ, πρόσθεσε η ίδια πηγή, είπε στον Ζελένσκι ότι χάνει τον πόλεμο, προειδοποιώντας: «Αν [ο Πούτιν] το θέλει, θα σε καταστρέψει». Σε κάποιο σημείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πέταξε τους χάρτες της Ουκρανίας στην άκρη, λέγοντας ότι είχε «βαρεθεί» να τους βλέπει ξανά και ξανά.

«Αυτή η κόκκινη γραμμή δεν ξέρω καν πού βρίσκεται. Δεν έχω πάει ποτέ εκεί», φέρεται να είπε ο Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος φέρεται επίσης να είπε ότι η οικονομία της Ρωσίας «τα πάει πολύ καλά» – κι ας είχε ο ίδιος προτρέψει πρόσφατα τον Πούτιν να διαπραγματευτεί επειδή «η οικονομία του θα καταρρεύσει».

Δεν έχει άλλη επιλογή

Οπως σχολιάζουν οι «New York Times», η Ουκρανία δεν έχει πια άλλη επιλογή παρά να περιμένει τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν πριν αποφασίσει την επόμενη κίνησή της. Εάν οι συνομιλίες δεν αποφέρουν αποτέλεσμα, αναμένεται να προσπαθήσει ξανά να πείσει τον Τραμπ να την προμηθεύσει με περισσότερα όπλα.