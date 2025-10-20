Σκεπτική εμφανίστηκε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, ως προς την προοπτική συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, προσερχόμενη σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με τη συνάντηση αυτή, η Κ. Κάλας δήλωσε: «Η συνάντηση στη Βουδαπέστη, όχι δεν είναι ωραία. Να βλέπεις ένα άτομο κατά του οποίου το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης, να μπαίνει σε ευρωπαϊκή χώρα. Το ερώτημα είναι αν θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα από αυτή τη συνάντηση».

Συνεχίζοντας, η Κ. Κάλας επέμεινε ότι η Ρωσία θα διαπραγματευτεί μόνο υπό πίεση και εξέφρασε την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ και ο Πρόεδρος Τραμπ, που έχουν αυτή τη δύναμη, θα ασκήσουν τη δέουσα πίεση. Πρόσθεσε, επίσης, ότι κατά την άποψή της, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα έπρεπε να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Βλέπουμε τις προσπάθειες του Αμερικανού Προέδρου να φέρει την ειρήνη, όμως η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη, η Ρωσία καταλαβαίνει μόνο με τη δύναμη και θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μόνο αν πιεστεί. Προς το παρόν δεν το βλέπουμε αυτό», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα του Ρώσου Προέδρου προς τον Αμερικανό Πρόεδρο, να παραδώσει η Ουκρανία το Ντονέτσκ, στο πλαίσιο μιας εκεχειρίας, η Κ. Κάλας απάντησε: «Οι Ουκρανοί είναι πολύ ανθεκτικοί, αγωνίζονται για την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους. Δεν μπορούν απλώς να παραδοθούν. Δεν είναι καλό για τη διεθνή τάξη. Θα ήταν αρνητικό αν ο επιτιθέμενος πάρει αυτό, που θέλει.»

Αναφορικά με τα θέματα, που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη του σημερινού Συμβουλίου, οι υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αλλά δεν αναμένεται συμφωνία. Η Αυστρία και η Σλοβακία συνεχίζουν να εμποδίζουν την υιοθέτησή του, λόγω ζητημάτων, που αφορούν την ενέργεια. Το θέμα θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (23-24 Οκτωβρίου). Η Κ. Κάλας δήλωσε ότι αναμένει ότι το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας είναι πιθανό να εγκριθεί αυτή την εβδομάδα.

Επιπλέον, οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα προσπαθήσουν να συντονίσουν καλύτερα τις ενέργειες των κρατών-μελών για να πλήξουν περισσότερο το σκιώδη στόλο της Ρωσίας και τα έσοδα από την παράνομη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου.

Θα συζητηθεί επίσης η οικονομική υποστήριξη προς το Κίεβο, ιδίως το ζήτημα του δανείου επανορθώσεων, πριν από τη συζήτηση, που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Πρέπει πραγματικά να προχωρήσουμε με αυτό το δάνειο. Έχουμε σημειώσει πραγματική πρόοδο, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, που πρέπει», δήλωσε η Κ. Κάλας εκφράζοντας την ελπίδα ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, στη Σύνοδο Κορυφής, θα υπάρχουν περισσότερα αποτελέσματα.

Στο θέμα της Μέσης Ανατολής, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για την Γάζα και την έναρξη της εφαρμογής του, οι Υπουργοί θα συζητήσουν την υποστήριξη, που θα μπορούσε να παράσχει η ΕΕ για τη συνέχιση της εφαρμογής του. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο της ΕΕ αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη να επιτραπεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Θα υπάρξει επίσης συζήτηση για την ανοικοδόμηση του θύλακα, η οποία θα κοστίσει τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια δολάρια. «Υπάρχουν πολλά, που μπορούμε να κάνουμε για να παραδώσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια και για να διαρκέσει η κατάπαυση του πυρός. Θα συζητήσουμε με τους Υπουργούς τί μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το θέμα», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ.

Μετά το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ θα ακολουθήσει υπουργική σύνοδος με θέμα τη «διαπεριφερειακή ασφάλεια και συνδεσιμότητα». Στη σύνοδο αυτή θα συμμετέχουν η Τουρκία, η Ουκρανία, η Μολδαβία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν και το Τουρκμενιστάν και τα θέματα, που θα απασχολήσουν, είναι η ενέργεια, οι μεταφορές και η θαλάσσια διαχείριση.