Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε σήμερα Δευτέρα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουκρανός ηγέτης ανέφερε: «Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να προωθήσουμε τις εξελίξεις προς την κατεύθυνση του τερματισμού του πολέμου. Το σημαντικότερο είναι να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμη ευκαιρία και να ασκήσουμε τη σωστή μορφή πίεσης στη Ρωσία. Η πίεση στον επιτιθέμενο είναι το κλειδί για την επίτευξη λύσης.

Με τον Εμανουέλ συζητήσαμε όλες τις πρόσφατες διπλωματικές εξελίξεις και τις επαφές μας με διεθνείς εταίρους. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για τη σταθερή του υποστήριξη. Συμφωνήσαμε να πραγματοποιήσουμε συνάντηση στο άμεσο μέλλον».