Ως «επιτυχία» χαρακτήρισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας πως άνοιξε ο δρόμος για την απόκτηση 25 συστημάτων αεράμυνας Patriot, παρά τις αναφορές για τεταμένο κλίμα και σκληρή γλώσσα πίσω από τις κλειστές πόρτες.

«Το μήνυμα του Τραμπ είναι θετικό. Μετά από δύο και πλέον ώρες συζητήσεων, είδα πρόθεση στήριξης. Βρισκόμαστε εκεί που πρέπει, στην πρώτη γραμμή», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δηλώσεις του που εγκρίθηκαν για δημοσίευση τη Δευτέρα.

Ο Ουκρανός ηγέτης ανέφερε ότι ως αποτέλεσμα της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, η χώρα του προετοιμάζει σύμβαση για την αγορά 25 συστημάτων Patriot μια σημαντική ενίσχυση στην άμυνα της Ουκρανίας απέναντι σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα.

Ωστόσο, δεν κατάφερε να αποσπάσει δέσμευση για την προμήθεια πυραύλων κρουζ Tomahawk, με τον ίδιο να εκτιμά πως η διστακτικότητα του Τραμπ σχετίζεται με την επικείμενη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη.

«Πιστεύω πως ο Τραμπ δεν θέλησε να λάβει αποφάσεις που θα εξόργιζαν τον Πούτιν λίγο πριν τη συνάντησή τους», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Παρά τις επίσημες δηλώσεις αισιοδοξίας, πηγές που επικαλούνται διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως το Reuters, έκαναν λόγο για έντονη και φορτισμένη ατμόσφαιρα στη συνάντηση, με τον Τραμπ να φέρεται να ασκεί πιέσεις για εδαφικές παραχωρήσεις από την πλευρά του Κιέβου.

«Πήγε αρκετά άσχημα», ανέφερε χαρακτηριστικά μία πηγή. «Το μήνυμα ήταν: “Η χώρα σας θα παγώσει και θα καταστραφεί”, αν δεν συμφωνήσετε με τη Ρωσία».

Παρά τις κατά καιρούς αντιφατικές τοποθετήσεις του Τραμπ από την απαίτηση παραχωρήσεων εδαφών έως τον χαρακτηρισμό της Ρωσίας ως «χάρτινης τίγρης» ο ίδιος φέρεται να επιμένει στην ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός με τα στρατεύματα να παραμένουν στις σημερινές τους θέσεις.

Ο Ζελένσκι άφησε αιχμές και για τον τόπο της επερχόμενης συνάντησης Τραμπ-Πούτιν, στη Βουδαπέστη, επικρίνοντας την επιλογή της Ουγγαρίας ως οικοδεσπότη.

«Μιλάμε για ειρήνη στην Ουκρανία, όχι για εκλογές στην Ουγγαρία», σχολίασε, αναφερόμενος στις στενές σχέσεις της κυβέρνησης Όρμπαν με τη Μόσχα.

Τέλος, παρά τις ενστάσεις του, δήλωσε ανοιχτός στο ενδεχόμενο συμμετοχής σε μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες, εφόσον του ζητηθεί.