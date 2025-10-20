Συναγερμός έχει σημάνει τα τελευταία 24ωρα σε Κρήτη και Γαύδο, με τις λιμενικές Αρχές να βρίσκονται συνεχώς στα ανοιχτά των νησιών, εντοπίζοντας και διασώζοντας δεκάδες πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι μπήκαν στη χώρα, έχοντας ως αφετηρία τις αφρικανικές ακτές.

Οι καλές καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ημερών διευκόλυναν την άφιξη περισσότερων από 700 υπηκόων τρίτων χωρών στα νότια της χώρας μέσα σε διάστημα πέντε ημερών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το απόγευμα του Σαββάτου, η Λιμενική Αρχή της Παλαιόχωρας ενημερώθηκε για παροχή συνδρομής σε μία λέμβο με 76 αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 32 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Ροές με σταθερό ρυθμό

Πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού έσπευσε στο σημείο, εντόπισε και περισυνέλεξε τους αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Λίγες ώρες νωρίτερα, δεκάδες πρόσφυγες και μετανάστες προσέγγιζαν τις κρητικές ακτές αλλά και τις παραλίες της Γαύδου.

Οι μεταναστευτικές ροές, που φαίνεται να συνεχίζονται με σταθερό ρυθμό, ενδεχομένως να έχουν… ενθαρρυνθεί και από το γεγονός ότι από τις 10 Οκτωβρίου έληξε η τρίμηνη αναστολή της διαδικασίας χορήγησης ασύλου, που αφορούσε τα άτομα που εισέρχονταν παράνομα στην Ελλάδα με πλωτά μέσα από τη Βόρεια Αφρική.

Και άσυλο

Το έκτακτο μέτρο, το οποίο σε έναν βαθμό λειτούργησε, μειώνοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα τις μεταναστευτικές ροές, δεν πήρε παράταση, πράγμα που σημαίνει πως πλέον για όσους εισέρχονται στη χώρα παράτυπα από τις αφρικανικές ακτές θα εξετάζεται η χορήγηση ασύλου.

Θα πρέπει, βέβαια, να διευκρινιστεί πως λίγο πριν… εκπνεύσει το μέτρο, τα αιτήματα ασύλου που υπέβαλαν σουδανοί μετανάστες εξετάζονταν. Στόχος της κίνησης αυτής, άλλωστε, ήταν και η αποφυγή του μεγάλου όγκου αιτημάτων προς εξέταση, που εκ των πραγμάτων θα συγκεντρωνόταν με τη λήξη της έκτακτης τρίμηνης αναστολής.

Οι υπήκοοι Σουδάν είναι η πλειονότητα

Πάντως, όπως εξηγούν στα «ΝΕΑ» πηγές στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, από τις πρόσφατες… καραβιές που φτάνουν στα νότια της χώρας αποκαλύπτεται και μία αλλαγή στην ανθρωπογεωγραφία όσων μπαίνουν παράτυπα στη χώρα.

Ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα οι αλλοδαποί οι οποίοι εισέρχονταν στην Ελλάδα από τις αφρικανικές ακτές ήταν ως επί το πλείστον Αφγανοί και Αιγύπτιοι, φαίνεται πως πλέον οι υπήκοοι Σουδάν είναι η πλειονότητα.

Οπως αναφέρουν, αυτή η αλλαγή ιδίως σε ό,τι αφορά τους υπηκόους της Αιγύπτου θα μπορούσε να εξηγηθεί και από το γεγονός του καλύτερου πλαισίου ελέγχου από την αιγυπτιακή κυβέρνηση.

Αργεί η δομή

Στο μεταξύ, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, στην οποία συμμετείχε η ηγεσία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Κρήτης, αποφασίστηκε πως η κλειστή δομή κράτησης που αναμένεται να δημιουργηθεί στο νησί, όπως είχε εξαγγείλει ο υπουργός, θα αργήσει τουλάχιστον έναν χρόνο.

Αυτός είναι και ο λόγος που στην Κρήτη θα συνεχίσουν οι δύο προσωρινοί χώροι – σε Αγυιά Χανίων και στο Ηράκλειο – και όπως τονίστηκε αυτοί θα πρέπει να προετοιμαστούν καταλλήλως για την υποδοχή των προσφύγων και μεταναστών.

Την ίδια στιγμή, σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των μεταναστών από το νησί προς την ενδοχώρα, η οποία το προηγούμενο διάστημα παρουσίαζε καθυστερήσεις, το υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο να μπορεί να ναυλώνει πλοίο για τη μαζική μεταφορά και να μην περιορίζεται στην ακτοπλοϊκή διαθεσιμότητα των τακτικών δρομολογίων.

Νέο ναυάγιο με μία νεκρή

Μετά το ναυάγιο στα βόρεια της Χίου, που είχε ως αποτέλεσμα να ανασυρθούν νεκρές δύο γυναίκες και ακόμη 10 επιβαίνοντες να τραυματιστούν, νωρίς το πρωί του Σαββάτου το Λιμενικό εντόπισε ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας, προς το Φαρμακονήσι.

Οι λιμενικές Αρχές προέβησαν σε χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, στα οποία όμως ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε και ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία το ταχύπλοο προσέγγισε τα ανατολικά παράλια και προσέκρουσε σε βραχώδη ακτή πλησίον της προβλήτας του Φαρμακονησίου.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ορισμένοι από τους επιβαίνοντες να βρεθούν στη θάλασσα.

Τα στελέχη του κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Λιμενικού περισυνέλεξαν συνολικά 49 αλλοδαπούς – 11 άνδρες, 14 γυναίκες και 24 ανηλίκους –, μεταξύ των οποίων και μία 27χρονη γυναίκα, υπήκοο Αφγανιστάν, χωρίς τις αισθήσεις της. Στη νεαρή γυναίκα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας της Λέρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.