Ναυάγιο με βάρκα που μετέφερε μετανάστες στη Χίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης με δύο γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το ναυάγιο σημειώθηκε βόρεια της πόλης της Χίου περίπου στις 22:30 το βράδυ της Πέμπτης, όταν η λέμβος στην οποία επέβαιναν συνολικά 29 άτομα προσέκρουσε σε βράχια.

Οι λιμενικοί που βρέθηκαν στο σημείο εντόπισαν δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους, με τον θάνατό τους να διαπιστώνεται στο νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκαν.

Παράλληλα, ένας άνδρας που διασώθηκε νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και άλλα πέντε άτομα σε κλινικές του νοσοκομείου της Χίου, με μια γυναίκα εξ αυτών να έχει υποβληθεί σε χειρουργείο καθώς είχε υποστεί εσωτερική αιμορραγία από τα χτυπήματα στα βράχια.

Οι υπόλοιποι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο κλειστό κέντρο της ΒΙΑΛ.