Σχεδόν 100 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν χθες σε Κρήτη και Γαύδο, ξεκινώντας το ταξίδι τους από τις αφρικανικές ακτές. Πιο συγκεκριμένα, χθες νωρίς το πρωί σκάφος της Frontex υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) εντόπισε 67 μετανάστες, μεταξύ των οποίων μία έγκυος γυναίκα και δύο παιδιά, στην περιοχή Καραβέ της Γαύδου.

Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού, με τη συνδρομή και άλλου σκάφους του ευρωπαϊκού οργανισμού, όπου τους παρασχέθηκε προσωρινός χώρος φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων να διενεργεί προανάκριση. Λίγες ώρες αργότερα, άλλοι 27 υπήκοοι τρίτων χωρών εντοπίστηκαν, αυτή τη φορά περίπου 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, με τις λιμενικές αρχές να συνεχίζουν ως αργά το απόγευμα τις έρευνες για τυχόν εντοπισμό και άλλων μεταναστών. Οι 27 αυτοί μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο για τη διαδικασία της ταυτοποίησης και στη συνέχεια θα προωθηθούν σε δομή της ηπειρωτικής χώρας.

Υπενθυμίζεται πάντως πως το πρωί της Τρίτης στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου της Γαύδου εντόπισαν στην παραλία «Κόρφου» 77 αλλοδαπούς, όλοι τους άντρες. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι Καραβέ και από εκεί με επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Ακολούθως οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων. Αξίζει να σημειωθεί πως από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν περάσει παράτυπα τα ελληνικά σύνορα – και μέσω θαλάσσης αλλά και από τον Εβρο – συνολικά 35.876 πρόσφυγες και μετανάστες. Από αυτούς, οι 13.431 έφτασαν σε Κρήτη και Γαύδο.