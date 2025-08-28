Με τους έξι βασικούς πυλώνες της νέας μεταναστευτικής πολιτικής ξεκίνησε χθες στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου για την παράνομη μετανάστευση, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα.

Η ποινικοποίηση της παράνομης παραμονής, με φυλάκιση από 2 έως 5 έτη, χωρίς καμία μετατροπή ή αναστολή, η διοικητική κράτηση έως 24 μήνες, με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι), η κατάργηση της νομιμοποίησης μεταναστών μετά την επταετία, ο περιορισμός μεταγενέστερων ασύλων, η διεύρυνση ασφαλών χωρών επιστροφής και το δόγμα «φυλακή ή επιστροφή» συνθέτουν πλέον τη νέα πραγματικότητα στο Μεταναστευτικό, με αυστηροποίηση του πλαισίου και των ελέγχων.

Όπως αποκάλυψε κατά την πρώτη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, η Ελλάδα δέχθηκε ένα εξαιρετικά μεγάλο κύμα μεταναστών, που οφειλόταν σε μαζικά μηνύματα που έστελναν διακινητές στα τηλέφωνα μεταναστών, προτρέποντάς τους να μην επιλέξουν την Ιταλία αλλά να κατευθυνθούν προς την Κρήτη και τη Γαύδο, γιατί το ταξίδι είναι πιο ασφαλές και η Ελλάδα έχει ένα πιο… ελαστικό μεταναστευτικό πλαίσιο.

Στο στόχαστρο του νέου νομοσχεδίου μπαίνει η παράνομη διαμονή. «Δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα να μείνεις 7 χρόνια στην Ελλάδα και να αποκτήσεις νομιμοποιητικά έγγραφα. Αυτό έχει καταργηθεί. Επιπλέον, τώρα υπάρχει ένα ποινικό αδίκημα. Αυτό σημαίνει ότι εσύ που δεν είσαι πρόσφυγας και έχει απορριφθεί το άσυλό σου, πλέον αντιμετωπίζεις το αδίκημα της παράνομης παραμονής στη χώρα, ενώ μπορείς να επιστρέψεις. Συνεπώς, έρχομαι και σου λέω ότι έχεις τις εξής επιλογές: είτε να πας στο ποινικό δικαστήριο και να εκτίσεις ποινή φυλάκισης 2 έως 5 ετών, που θα εφαρμοστεί στο σύνολό της, είτε να αξιοποιήσεις τη δυνατότητα που σου δίνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, επιστρέφοντας οικειοθελώς με παράλληλη οικονομική στήριξη».

Το μεγάλο στοίχημα

Πάντως, το μεγάλο «στοίχημα» της νέας μεταναστευτικής πολιτικής δεν είναι άλλο από τις επιστροφές – σύμφωνα με τον υπουργό, τον τελευταίο ενάμιση μήνα, πιο συγκεκριμένα από τις 9 Ιουλίου, ημερομηνία όπου ξεκίνησε η ισχύς της τρίμηνης αναστολής χορήγησης ασύλου σε όσους φτάνουν στη χώρα από τη Βόρεια Αφρική, έχουν πραγματοποιηθεί (ή προγραμματιστεί) πάνω από 1.000 επιστροφές, οικειοθελείς και αναγκαστικές, ενώ για τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου έχουν δρομολογηθεί πέντε πτήσεις προς Πακιστάν, Μπανγκλαντές και Αίγυπτο. Πάντως, ο Θ. Πλεύρης σε χθεσινές του δηλώσεις αναφέρθηκε και στις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων που χορηγούν προσωρινές διαταγές κατά των αποφάσεων επιστροφής των προσφευγόντων μεταναστών, υποστηρίζοντας πως μέχρι στιγμής περιορίζονται ακριβώς σε προσωρινές διαταγές, που απλώς αναστέλλουν τις επιστροφές μέχρι την εκδίκαση, χωρίς να αμφισβητούν τη νομιμότητα της τροπολογίας. «Καμία δικαστική κρίση δεν έχει καταρρίψει το θεσμικό μας πλαίσιο». Σύμφωνα με τον ίδιο, η τροπολογία της τρίμηνης αναστολής απέδωσε καθώς, ενώ μόνο την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου καταγράφηκαν 2.642 αφίξεις από Λιβύη, τις πρώτες 27 ημέρες του Αυγούστου αυτές δεν ξεπέρασαν τις 500.

Ανήλικοι με… άσπρα μαλλιά

Την ίδια στιγμή, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της επιστημονικής διαπίστωσης της ανηλικότητας στους μετανάστες. «Συναντούσαμε πολλά περιστατικά κατά τα οποία μετανάστες δήλωναν ανήλικοι, αν και ήταν εμφανώς μεγαλύτερης ηλικίας. Δηλαδή έβλεπες ακόμα και άσπρα μαλλιά κ.τ.λ. Να τους ρωτάς πόσων χρονών είναι και να υποστηρίζουν ότι είναι 16-17 ετών. Γιατί; Γιατί ήξεραν ότι με το καθεστώς της ανηλικότητας θα έχουν διαφορετική μεταχείριση. Αρα, λοιπόν, αυτό ήταν αναγκαίο να γίνει για να προστατεύσουμε και αυτούς που είναι πραγματικά ανήλικοι και να μη γίνεται κατάχρηση».