Στην σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα στο Κιλκίς προχώρησαν οι Αρχές, καθώς είχε στο φορτηγό του δέκα μη νόμιμους Κινέζους μετανάστες, ώστε να τους μεταφέρει παράνομα στη Θεσσαλονίκη.

Το φορτηγό με τους μετανάστες – εννέα άντρες και μία γυναίκα – πέρασε χθες το μεσημέρι στο ελληνικό έδαφος μέσω του συνοριακού σταθμού των Ευζώνων Κιλκίς, όπου ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και τελωνειακούς υπαλλήλους.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, που ακολούθησε, στην καρότσα εντοπίστηκαν οι διακινούμενοι, ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 47χρονο Σέρβο οδηγό.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών, οι Κινέζοι στερούνταν ταξιδιωτικών έγγραφων, που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα μας. Φαίνεται δε πως είχαν ταξιδέψει αεροπορικώς στη Σερβία, όπου παρελήφθησαν από τον 47χρονο διακινητή, με προορισμό την Ελλάδα.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν το φορτηγό (ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης), ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία, που σχηματίστηκε σε βάρος του από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.