Ο Ρέι Ντάλιο έδωσε στους επενδυτές μια σπάνια ευκαιρία την Τετάρτη να τον ρωτήσουν ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ωστόσο η κίνηση αυτή κρύβει από πίσω της έναν απώτερο σκοπό. Ο διάσημος επενδυτής με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύει τον κλώνο τεχνητής νοημοσύνης. Ο ιδρυτής της Bridgwater Associates είναι γνωστός για την κοινοποίηση των ιδεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα, συγκεντρώνει ερωτήσεις από χρήστες του X και του LinkedIn, τις οποίες, όπως είπε, θα χρησιμοποιήσει για την εκπαίδευση του μοντέλου του.

Ο Ντάλιο εργάζεται για τη δημιουργία του κλώνου τεχνητής νοημοσύνης του από το 2024 για να κάνει την καθοδήγηση πιο προσιτή. «Τώρα που ο χρυσός είναι πιο δημοφιλής από τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης (και το meme αλλάζει τώρα για να αναγνωρίσει ότι μπορεί να αποτελέσει ακόμη καλύτερη πηγή πλούτου από τις μετοχές τεχνολογίας), λαμβάνω πολλές ερωτήσεις σχετικά με αυτό», έγραψε ο Ντάλιο. «Αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλώ ρωτήστε τες στα σχόλια και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να τις απαντήσω εδώ. Χρησιμοποιώ τις ερωτήσεις που λαμβάνω και τις απαντήσεις μου σε αυτές για να εκπαιδεύσω τον κλώνο της τεχνητής νοημοσύνης μου, οπότε είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε ποιες ερωτήσεις έχουν οι άνθρωποι», πρόσθεσε.

Καμπανάκι από τους λογιστές για πληρωμές με IRIS

Τον κίνδυνο επιβολής προστίμων στις επιχειρήσεις για τη μη αποδοχή πληρωμών με IRIS από την 1η Νοεμβρίου επισημαίνουν οι λογιστές, τονίζοντας πως ακόμα οι τράπεζες δεν έχουν ολοκληρώσει τη σχετική προεργασία. Παράλληλα επισημαίνουν πως ακόμα δεν ισχύουν τα πρόστιμα των 10.000 έως 20.000 ευρώ, αφού δεν έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση. Σημειώνεται ότι με τον νόμο 5193/2025 καθιερώθηκε νέα υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής (IRIS) από τα νομικά πρόσωπα.

Η σχετική διάταξη συγκεκριμένα προβλέπει πως τα νομικά πρόσωπα που είναι δικαιούχοι πληρωμής, στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με πληρωτές οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, δέχονται υποχρεωτικά πληρωμές μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής.

Η εν λόγω διάταξη τίθεται σε ισχύ την 31η Οκτωβρίου 2025 και συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης για τα νομικά πρόσωπα είναι 31/10/2025 και όχι η 1/11/2025 όπως επισημαίνει ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών.

Ωστόσο, τονίζει ότι παρά τη θεσμοθέτηση της υποχρέωσης, οι τράπεζες δεν έχουν μέχρι σήμερα ενεργοποιήσει πλήρως τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του IRIS σε λογαριασμούς νομικών προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό, η έλλειψη τεχνικής ετοιμότητας και σχετικών διαδικασιών ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις αλλά και κίνδυνο επιβολής προστίμων, εφόσον η υποχρέωση τεθεί ήδη σε εφαρμογή, χωρίς την απαραίτητη προσαρμογή των τραπεζών.

Τα δάνεια του νόμου Κατσέλη

Στα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αναφορικά με τον τρόπο εκτοκισμού της οφειλής τους. Το Ανώτατο Δικαστήριο κλήθηκε να αποφασίσει για τον τρόπο υπολογισμού του τόκου στις ρυθμισμένες οφειλές και πιο συγκεκριμένα αν υπολογίζεται στο συνολικό υπόλοιπο του χρέους ή μόνο στην μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο. Και αυτό καθώς ο σχετικός νόμος ορίζει ότι οι μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κατοικίας είναι «έντοκες, χωρίς ανατοκισμό» προκαλώντας διαφορετικές ερμηνείες.

Συννεφιασμένο οικονομικό κλίμα

Με… σύννεφα ξεκίνησε το φθινόπωρο για το οικονομικό κλίμα στη χώρα, σημειώνοντας σημαντική πτώση τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ διαμορφώθηκε στις 106,2 μονάδες έναντι 110 μονάδων τον Αύγουστο και 110,1 μονάδων τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η υποχώρηση του οικονομικού κλίματος οφείλεται, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, στην εξασθένηση της βιομηχανίας, των κατασκευών και των υπηρεσιών. Βελτίωση παρατηρήθηκε ωστόσο στο λιανικό εμπόριο, άρα και στην καταναλωτική πίστη. Η μηνιαία μελέτη του ΙΟΒΕ αναφέρει επίσης ότι το μέσο κόστος νέου δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις συνέχισε την πτωτική του πορεία, με το μέσο επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,9%.

Πρόκληση η ψηφιοποίηση

Η ψηφιοποίηση των πληρωμών και των χρηματοδοτικών εργαλείων αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες, όπως ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) Γκίκας Χαρδούβελης. Ωστόσο, επισήμανε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ψηφιοποίησή τους, καθώς οι επενδύσεις τους σε νέες τεχνολογίες τα τελευταία χρόνια αποτελούν μεγάλο ποσοστό των λειτουργικών τους εξόδων. Επιπλέον, ο Γκίκας Χαρδούβελης τόνισε ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να είναι μικρές σε μέγεθος σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, όμως έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αφού η κεφαλαιοποίησή τους στο σύνολο της κεφαλαιοποίησης της αγοράς υπολογίζεται σε 37%.

Γύρισε ο διακόπτης

Θετική καθαρή πιστωτική επέκταση καταγράφει η λιανική τραπεζική για πρώτη φορά μετά το 2010, με τις εκταμιεύσεις νεών δανείων να είναι περισσότερες από τις αποπληρωμές παλαιότερων, όπως δήλωσε σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους εγχώριων θεσμικών επενδυτών ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου. Ο επικεφαλής της Πειραιώς στάθηκε στην ανάπτυξη της τράπεζας και στην αύξηση των μεγεθών της. Οπως είπε, τα νέα δάνεια ανήλθαν σε 6,3 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους, με το μεγαλύτερο τμήμα των νέων χρηματοδοτήσεων να κατευθύνεται προς επιχειρήσεις από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.