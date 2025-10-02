Το 65% των καταναλωτών στην Ελλάδα δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα», έξι στους δέκα περιμένουν νέα άνοδο τιμών στην αγορά με πάνω από τους μισούς να δηλώνουν ότι θα πραγματοποιήσουν λιγότερες δαπάνες ενώ το 83% των νοικοκυριών θεωρεί απίθανη την αποταμίευση τους επόμενους 12 μήνες.

Το Σεπτέμβριο, για έναν ακόμη μήνα, οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, με διαφορά από τους επόμενους, τους καταναλωτές της Εσθονίας και της Ουγγαρίας.

Τι δείχνει η έρευνα του ΙΟΒΕ

Συγκεκριμένα η έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Σεπτέμβριο του 2025 δείχνει τα εξής:

Το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» διαμορφώθηκε στο 65% (από 59% τον Ιούλιο του 2025), ενώ στο 9% (από 12% τον Ιούλιο) διαμορφώθηκε το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους.

Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν 20% του συνόλου, ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι «έχουν χρεωθεί» διαμορφώθηκε στο 6% από 8% τον προηγούμενο μήνα.