Το 65% των καταναλωτών στην Ελλάδα δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα», έξι στους δέκα περιμένουν νέα άνοδο τιμών στην αγορά με πάνω από τους μισούς να δηλώνουν ότι θα πραγματοποιήσουν λιγότερες δαπάνες ενώ το 83% των νοικοκυριών θεωρεί απίθανη την αποταμίευση τους επόμενους 12 μήνες.
Το Σεπτέμβριο, για έναν ακόμη μήνα, οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, με διαφορά από τους επόμενους, τους καταναλωτές της Εσθονίας και της Ουγγαρίας.
Τι δείχνει η έρευνα του ΙΟΒΕ
Συγκεκριμένα η έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Σεπτέμβριο του 2025 δείχνει τα εξής:
Το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» διαμορφώθηκε στο 65% (από 59% τον Ιούλιο του 2025), ενώ στο 9% (από 12% τον Ιούλιο) διαμορφώθηκε το ποσοστό όσων αναφέρουν ότι αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους.
Οι καταναλωτές που δήλωσαν ότι αποταμιεύουν λίγο ή πολύ αποτελούν 20% του συνόλου, ενώ το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι «έχουν χρεωθεί» διαμορφώθηκε στο 6% από 8% τον προηγούμενο μήνα.
- Το 61% (από 65% από τον Ιούλιο) των νοικοκυριών προβλέπει άνοδο τιμών με ταχύτερο ρυθμό και το 14% αναμένει σταθερότητα.
- Το 53% των καταναλωτών δηλώνει ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ το 4% (από 7% τον Ιούλιο) αναμένει το αντίθετο.
- Το 83% των νοικοκυριών δεν θεωρεί πιθανή την αποταμίευση στο επόμενο 12μηνο, ενώ το 16% τη θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή.
- Το 66% των νοικοκυριών εκτίμησε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 3% θεωρεί πως επήλθε μικρή βελτίωση.
- Το 54% των νοικοκυριών αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, ενώ το 6% προβλέπει μικρή βελτίωση.
- Το ποσοστό των νοικοκυριών που προέβλεψε μικρή ή αισθητή άνοδο της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 35%, με το 15% (από 20% τον Ιούλιο) των ερωτηθέντων να αναμένει ελαφρά μείωσή της.
- Το 58,1% των καταναλωτών έκρινε τον Σεπτέμβριο ότι η οικονομική κατάστασή του μπορεί να προβλεφθεί δύσκολα ή σχετικά δύσκολα, από 58,5% τον προηγούμενο μήνα.
- Οριακή βελτίωση στις προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Ο αρνητικός δείκτης των προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας τους το προσεχές 12-μηνο εξασθένισε ελαφρά τον Σεπτέμβριο και διαμορφώθηκε στις -46,3 (από –46,9 τον Ιούλιο) μονάδες. Το 64% των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι 19% το οποίο αναμένει σταθερότητα. Οι δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -28,8 και -30,6 μονάδες αντίστοιχα.