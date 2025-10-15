Τον ενεργό και αναβαθμισμένο ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στην επόμενη μέρα σε Γάζα και Μέση Ανατολή, μετά τη διεθνή Σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ, εξειδίκευσε χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος κατέστησε σαφές («Αθήνα 9.84») πως η ελληνική πλευρά αποτιμά τη Συμφωνία Ειρήνης για την περιοχή με συγκρατημένη αισιοδοξία. Επιδίωξη της Αθήνας είναι να είναι παρούσα και στη δεύτερη φάση του σχεδίου ειρήνης του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, αξιοποιώντας την επίτευξη εκεχειρίας προκειμένου να συμβάλει στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, στη διαχείριση πόρων που αφορούν τα ανθρωπιστικά και στην ανοικοδόμηση της περιοχής. Πρόθεση δε της ελληνικής πλευράς είναι να κινητοποιήσει τον ιδιωτικό τομέα, ώστε μέσω της ανάπτυξης να βελτιωθεί η ζωή των κατοίκων στη Γάζα. Ιδιαίτερο βάρος, ταυτόχρονα, δίνεται από την Αθήνα στη διατήρηση της ειρήνης για την πλήρη εφαρμογή του Σχεδίου Ειρήνης καθώς αξιολογείται ως επιτακτική ανάγκη η ενεργοποίηση της δεύτερης φάσης της ιστορικής συμφωνίας, μέσω της οποίας (και μόνο) μπορεί να εδραιωθεί η ευημερία στην περιοχή.

Στη δεύτερη φάση η Ελλάδα εντάσσει τη σταδιακή αποχώρηση στρατευμάτων, την επικράτηση μιας βιώσιμης ειρήνης και την εγκατάσταση μιας νέας διοίκησης στην Παλαιστινιακή Αρχή, απαλλαγμένης από στοιχεία ξένα και τρομοκρατικά, με τελικό ορίζοντα την ίδρυση κράτους της Παλαιστίνης. Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης που είχε χθες στο ελληνικό ΥΠΕΞ (μια μέρα μετά το Σαρμ ελ Σέιχ) με την παλαιστίνια υπουργό Εξωτερικών και Αποδήμων, Βάρσεν Αγκαμπεκιάν Σαχίν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε πως ήδη, με την εκκίνηση της πρώτης φάσης της πολιτικής λύσης για τη Γάζα, «η Ελλάδα είναι ένα βήμα πιο κοντά στη διακηρυγμένη θέση της για την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης».

Σύμφωνα με την ανάγνωση που επιχειρεί η ελληνική πλευρά όσον αφορά το νέο τοπίο στη Μέση Ανατολή μετά την ιστορική σύνοδο, ναι μεν η απελευθέρωση των ομήρων ερμηνεύεται ως «νίκη της λογικής και του δικαίου», ωστόσο υπάρχει και η παραδοχή πως οι κίνδυνοι ανάφλεξης στη Δυτική Οχθη καραδοκούν. Μεγάλη βαρύτητα, παράλληλα, δίνεται, όσον αφορά τη συμβολή στην εφαρμογή του Σχεδίου Ειρήνης, αυτή να λειτουργήσει στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ερωτηθείς σχετικά με το νέο μοντέλο «επιβολής ειρήνης μέσω της ισχύος» και το κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει δικά μας συμφέροντα μελλοντικά, ο έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε πως η χώρα μας μεριμνά – μέσω της διπλωματικής δράσης, του σταθεροποιητικού ρόλου της στην περιοχή, της δυνατότητάς της να συνομιλεί με όλους τους ενεργούς δρώντες και των στρατηγικών συμμαχιών που διατηρεί – ώστε να μην απαιτείται «οποιαδήποτε έξωθεν παρέμβαση για την επίλυση δικών μας θεμάτων».

Στο κομμάτι της ανοικοδόμησης, της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και της ασφάλειας στη Γάζα ρόλο ενεργό διεκδικεί και η Κύπρος.

Οπως έκανε γνωστό ο Νίκος Χριστοδουλίδης, η Λευκωσία παρουσίασε στο Σαρμ ελ Σέιχ σχέδιο (non paper) 6 σημείων για τα οποία προηγήθηκε επεξεργασία στη βάση του σχεδίου 20 σημείων του αμερικανού προέδρου και στη λογική της αναζήτησης τρόπου ουσιαστικής συνεισφοράς της Κύπρου στην περιοχή, εν όψει και της κυπριακής προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.